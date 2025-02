Pozorovatelia: Izraelské jednotky postúpili do ďalších sýrskych obcí

Damask 14. februára (TASR) - Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) tvrdí, že izraelská armáda v piatok postúpila do ďalších sýrskych obcí v blízkosti okupovaných Golanských výšin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa SOHR izraelské sily v stredu vstúpili do mesta Kudna a 12 izraelských vojenských vozidiel bolo tiež spozorovaných v meste Sajda al-Golan, kde vojaci zriadili kontrolné stanovište a vykonali domové prehliadky.



Miestni obyvatelia a politici obvinili izraelské sily zo snáh zabezpečiť si tam trvalú prítomnosť. Na sýrskom území údajne zriaďujú vojenské stanovištia a budujú aj pristávacie zóny pre vrtuľníky. Pre agentúru DPA tiež uviedli, že postupujúce izraelské jednotky poškodzujú infraštruktúru a poľnohospodársku pôdu.



DPA pripomína, že od pádu režimu dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada a prevzatia moci v krajine povstaleckými skupinami sa Izrael čoraz viac vojensky angažuje v Sýrii.



Krátko po zvrhnutí Asada Izrael podnikol sériu leteckých útokov na sýrske vojenské zariadenia. Jeho jednotky tiež postúpili do demilitarizovaného pásma pod správou OSN, oddeľujúceho Sýriou kontrolované územie od Izraelom okupovaných Golanských výšin. Izraelu sa podarilo obsadiť aj strategicky významný vrch Hermon.



Izrael okupuje zhruba dve tretiny Golanských výšin od šesťdňovej vojny v roku 1967. OSN následne vytvorila nárazníkovú zónu s cieľom oddeliť izraelské a sýrske jednotky. V roku 1981 Izrael schválil zákon o Golanských výšinách, ktorým toto územie anektoval. Tento krok medzinárodné spoločenstvo s výnimkou USA neuznalo.