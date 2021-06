Pozorovatelia OBSE označili voľby v Arménsku za demokratické

Jerevan 21. júna (TASR) - Nedeľné parlamentné voľby v Arménsku sa konali v súlade so zákonom, zodpovedali pravidlám politickej súťaže a boli v nich rešpektované práva voličov. Vo svojom hodnotení to v pondelok v Jerevane uviedli pozorovatelia Parlamentného zhromaždenia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.



Ako informovala agentúra RIA Novosti, za demokratické označil voľby v Arménsku aj šéf misie pozorovateľov Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Jeorjios Katrunkalos.



Konštatoval, že napriek polarizácii spoločnosti a krátkodobým i technickým nedostatkom boli voľby v Arménsku demokratické a môžu prispieť k hľadaniu kompromisu. Dodal, že niektoré problémy pri sčítavaní hlasov boli technického charakteru.



Víťazom nedeľných predčasných volieb sa stala strana Občianska dohoda (KP) úradujúceho arménskeho premiéra Nikola Pašinjana, ktorá získala 53,92 percenta hlasov. Aliancia Arménsko vedená Pašinjanovým hlavným súperom, exprezidentom Robertom Kočarjanom, skončila na druhom mieste s 21,04 percentami hlasov.



Po vyhlásení konečných výsledkov aliancia Arménsko oznámila, že výsledky neuznáva a má v úmysle podať odvolanie na ústavný súd. V rozhovore pre miestny portál Tert.am to potvrdil Vahe Hakobjan, jeden zo zakladateľov tohto volebného bloku. Dodal, že lídri bloku oznámia všetky podrobnosti na tlačovej konferencii naplánovanej na utorok.



Predčasné voľby v Arménsku boli vypísané v snahe vyriešiť politickú krízu vyvolanú vlani na jeseň vojenským konfliktom Arménska s Azerbajdžanom.