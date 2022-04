Pozorovatelia: Srbské voľby poznačili nerovnaké podmienky

Na snímke z 3. apríla 2022 opozičný kandidát na srbského prezidenta a hlavný vyzývateľ terajšieho srbského prezidenta a prezidentského kandidáta Aleksandra Vučiča - bývalý armádny generál Zdravko Ponoš - odpovedá na otázky novinárov po odovzdaní svojho hlasu v parlametných a prezidentských voľbách v Belehrade. Foto: TASR/AP

Belehrad 4. apríla (TASR) - Volebný proces v Srbsku poznačili nerovnaké podmienky pre ich účastníkov, ktoré sú dôsledkom zvýhodňovania predstaviteľov vlády väčšinou médií, tlaku na zamestnancov verejných inštitúcií a zneužívania verejných zdrojov, uviedli v pondelok v Belehrade pozorovatelia z medzinárodných organizácií. Informoval o tom spravodajský web N1.Priebeh volieb v Srbsku sledovali zástupcovia delegácií Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), Parlamentného zhromaždenia OBSE, Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) a Európskeho parlamentu (EP).Osobitný koordinátor a vedúci krátkodobých pozorovateľov OBSE Kyriakos Hadjiyianni na tlačovej konferencii v Belehrade, kde prezentoval predbežné závery pozorovateľskej misie, informoval, že srbské médiá spravodajsky pokrývali všetkých účastníkov volieb. Väčšina verejných a súkromných médií však pri tom uprednostňovala prezidenta Aleksandra Vučiča a vládnu koalíciu,byť plne informovaný.Hadjiyianni vyzdvihol, že kampaň bola konkurenčná a zapojili sa do nej tentoraz aj kandidáti opozície. Kritizoval však, že silný vplyv vládnucich strán poskytoval časti kandidátov nenáležitú výhodu.Volebný deň - nedeľa - bol podľa neho vo všeobecnosti pokojný, len s niekoľkými incidentmi.Stanovené postupy a pravidlá, uviedol Hadjiyianni. Súčasne poukázal na návaly ľudí, čo v značnom počte volebných miestností spôsobilo, žeDodal, že nedávne zmeny vo volebnom zákone priniesli určité zlepšenia, ale upozornil, že kľúčové aspekty volebného procesu si vyžadujú ďalšie reformy a ich implementáciu.Pripomenul aj to, že republiková volebná komisia vo volebnú noc neoznámila výsledky a že VučičVedúci delegácie Európskeho parlamentu Thijs Reuten uviedol, žeDodal, žeVoľby v Srbsku sa podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) konali na pozadí intenzívnej polarizácie medzi vládnucou koalíciou a opozičnými stranami. To sa odrazilo v bojkote parlamentných volieb v roku 2020 zo strany opozície a početných verejných protestoch od júla 2020 do januára 2022.Z prvých výsledkov nedeľných volieb v Srbsku vyplynulo, že prezident Aleksandar Vučič obhájil svoj mandát a bude prezidentom aj druhé päťročné funkčné obdobie.Jeho vládnuca Srbská pokroková strana (SNS) bola tiež úspešná, keď v parlamentných voľbách získala najviac hlasov.