Pozorovatelia: Srbské voľby poznačili nerovný boj a Vučič v kampani

Belehrad 18. decembra (TASR) - Predčasné parlamentné voľby v Srbsku poznačili "nerovný boj" zo strany vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS), prítomnosť prezidenta Aleksandra Vučiča v kampani, zaujatosť médií a kupovanie hlasov, uviedli v pondelok v Belehrade pozorovatelia z medzinárodných organizácií. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Priebeh volieb v Srbsku sledovali zástupcovia delegácií Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), Parlamentného zhromaždenia OBSE, Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) a Európskeho parlamentu (EP).



Vedúci krátkodobých pozorovateľov OBSE Reinhold Lopatka na tlačovej konferencii v Belehrade informoval, že volebnému procesu dominovalo zapojenie prezidenta do volebnej kampane, pričom používanie jeho mena na jednej z kandidátnych listín spolu so zaujatosťou médií prispeli k nerovnakým podmienkam.



Volebný deň bol vo všeobecnosti pokojný, ale vyskytlo sa niekoľko prípadov násilia či procedurálnych nezrovnalostí. Zaznamenané boli aj závažné prípady kupovania hlasov či hlasovania s viacerými volebnými lístkami.



SNS sa stala jasným víťazom predčasných parlamentných volieb v Srbsku, ktoré sa konali v nedeľu. Podľa predbežných výsledkov spolu so svojimi spojencami získala 46,72 percenta hlasov. V 250-člennom zákonodarnom zbore si spoločne so Srbskou radikálnou stranou (SRS) a Socialistickou stranou Srbska (SPS), s ktorými kandidovala v koalícii, zabezpečí absolútnu väčšinu – odhadom 127 kresiel.