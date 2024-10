Pozorovatelia sú znepokojení ohľadom priebehu gruzínskych volieb

Tbilisi 27. októbra (TASR) — Pozorovatelia parlamentných volieb v Gruzínsku zaznamenali počas hlasovania mnohé nezrovnalosti. Pozorovatelia z Európskeho parlamentu hovoria v súvislosti s voľbami o poklese úrovne demokracie v krajine. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AFP a DPA.



Medzinárodní pozorovatelia vyjadrili znepokojenie z prípadov zastrašovania voličov, fyzických útokov voči nim, kupovania hlasov či prípadov viacnásobného hlasovania, oznámila v nedeľu Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Pozorovatelia vyzvali na prešetrenie takýchto incidentov a zároveň naliehali na ďalšie demokratické reformy v krajine.



"Nerovnaké podmienky podkopávajú dôveru vo výsledok," uvádza sa vo vyhlásení spoločnej pozorovateľskej misie OBSE, Rady Európy, Európskeho parlamentu a NATO.



Jedna miestna monitorovacia organizácia vyzvala na anulovanie výsledkov na základe správ o zastrašovaní voličov a kupovaní hlasov, ale bezprostredne neposkytla dôkazy o rozsiahlom falšovaní, píše agentúra Reuters.



Gruzínska prezidentka Salome Zourabišiliová a nezávislí domáci volební pozorovatelia tvrdia, že vládnuca strana Gruzínsky sen, ktorá sa stala víťazom volieb so ziskom viac ako 54 percent hlasov, bola zapojená do rozsiahleho kupovania hlasov a iných foriem ovplyvňovania volieb.



Výsledky volieb sú podľa Reuters ranou pre prozápadne orientovaných Gruzíncov, ktorí si vo voľbách vyberali medzi vládnucou stranou prehlbujúcou vzťahy s Ruskom, a opozíciou, ktorá dúfala v urýchlenie vstupného procesu do Európskej únie.