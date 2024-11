Pozorovatelia: Sýrski džihádisti sa dostali na okraj mesta Aleppo

Damask 29. novembra (TASR) - Sýrski povstalci v piatok vstúpili do okrajových častí druhého najväčšieho sýrskeho mesta Aleppo, kde sa dostali do prestreliek s vládnymi jednotkami, uviedlo v piatok Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR). Armáda tvrdí, že odrazila veľkú ofenzívu džihádistickej skupiny a jej spojencov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a Reuters.



"(Džihádistická sunnitská povstalecká skupina) Hajat Tahrír aš-Šám (Organizácia pre oslobodenia Levanty) a spojenecké frakcie sa dostali do okrajových štvrtí al-Hamdánija a Nové Aleppo v meste Aleppo po tom, ako podnikli samovražedný útok dvoma nastraženými náložami," uviedlo SOHR.



V nahrávke zverejnenej na sociálnych sieťach veliteľ povstalcov vyzval obyvateľov Aleppa, aby spolupracovali s postupujúcimi silami, píše AP.



Sýrska armáda medzitým vo vyhlásení oznámila, že jej jednotky "naďalej odrážajú veľkú ofenzívu ozbrojených teroristických skupín". Dodala, že sa jej podarilo opätovne získať kontrolu nad niektorými pozíciami. Militanti pri útokoch v Aleppe podľa vyhlásenia armády utrpeli veľké straty.



Mesto Aleppo je pod kontrolou sýrskej vlády. Boje v okolí Aleppa a Idlibu na severozápade Sýrie vypukli v stredu po prekvapivej ofenzíve HTS proti desiatkam miest a obcí kontrolovaných sýrskou armádou. Povstalci vo štvrtok obsadili časť cesty medzinárodného významu M5, ktorá prepája metropolu Damask s Aleppom. Do bojov sa prvýkrát po rokoch zapojilo aj sýrske a ruské letectvo. Súčasná ofenzíva je najväčším útokom povstaleckých síl v Sýrii od marca 2020.