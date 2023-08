Pozorovatelia: V sporných častiach Gruzínska je menej ruských vojakov

Tbilisi 7. augusta (TASR) – Pozorovateľská misia Európskej únie v Gruzínsku eviduje v Ruskom kontrolovaných oblastiach Južné Osetsko a Abcházsko menej ruských vojakov ako pred vojnou na Ukrajine. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA, od ktorej TASR správu prevzala.



"Odsunuli aj veľa techniky," povedal pre DPA vedúci misie, grécky diplomat Dimitrios Karabalis. Napriek tomu však ani 15 rokov po krátkej vojne Ruska a Gruzínska z augusta 2008 nevidí posun k možnému riešeniu konfliktu týkajúceho sa odštiepeneckých regiónov.



Približne 200 pozorovateľov EÚ hliadkuje na gruzínskej strane 390-kilometrovej administratívnej hranice s Južným Osetskom a 150-kilometrovej hranici s Abcházskom. Na druhej strane týchto línií sú priamo ruskí vojaci.



Karabalis uviedol, že v súčasnosti tam podľa neho akútne nehrozí otvorený konflikt. "Nemajú vojakov ani techniku na to, aby niečo urobili," povedal. To isté podľa neho platí aj pre gruzínsku stranu.



Na rozdiel od Azerbajdžanu, ktorý vynaložil miliardy dolárov z predaja ropy a zemného plynu na vyzbrojenie s cieľom získať späť sporný Náhorný Karabach vo vojne s Arménskom, nemá Gruzínsko zdroje na budovanie armády, priblížil šéf misie EÚ.



Napätie však môže prerásť do násilia kedykoľvek. "Snažíme sa tu udržať pokojnú situáciu. Malá iskra môže spôsobiť veľký požiar," upozornil Karabalis.



Rusko vystriedalo v odštiepeneckých gruzínskych oblastiach skúsených a vycvičených vojakov neskúsenými príslušníkmi armády a pohraničnej stráže, ktorí nepoznajú tamojšiu situáciu. Skúsenejších vojakov posielajú do bojov na Ukrajinu.



"Nevedia, kto sme, nie sú pripravení. Je to bezpečnostné riziko," doplnil diplomat s tým, že jeho misia preto roznáša letáky v ruštine, aby vysvetlila, čo robí.