Pozorovatelia: Voľby v Peru boli bez závažnejších nezrovnalostí

Lima 12. júna (TASR) - Volebná pozorovateľská misia Organizácie amerických štátov (OAŠ) v piatok oznámila, že nedávne prezidentské voľby v Peru “boli pozitívnym volebným procesom”, v ktorom nezistila “závažnejšie nezrovnalosti”. Informovala o tom agentúra AFP.



Výsledky druhého kola volieb, v ktorom sa 6. júna proti sebe postavili radikálny ľavičiar Pedro Castillo a pravicová populistka Keiko Fujimoriová, však stále nie sú ani po piatich dňoch známe.



Pozorovateľská misia OAŠ vo svojej správe ďalej uviedla, že v porovnaní s prvým kolom zaznamenala v druhom “podstatné zlepšenia”. Zároveň vyzvala oboch kandidátov, aby sa nevyhlasovali za víťazov volieb, kým nebudú vyriešené všetky problémy, ktoré bránia úplnému sčítaniu hlasov. To prebieha pomaly pre oneskorené doručovanie hlasov z oblastí vidieka, pralesa ako aj zahraničia.



Castillo sa vo štvrtok vyhlásil za celkového víťaza, Fujimoriová však požiadala Národný volebný tribunál (JNE) o anulovanie výsledkov v 802 volebných miestnostiach, kde mohlo byť odovzdaných asi 200.000 hlasov. Na tlačovej konferencii tiež oznámila, že požiadala o preskúmanie ďalších 300.000 hlasov.



Podľa posledného sčítania Castillo vedie o približne 60.000 hlasov so ziskom 50.1 percent všetkých hlasov.



Nový prezident nastúpi do funkcie 28. júla a nahradí dočasného centristického lídra Francisca Sagastiho. Bude musieť čeliť kríze v krajine, ktorá je postihnutá recesiou a má najhoršiu mieru smrtnosti na koronavírus na svete – z 33 miliónov obyvateľov ich totiž pandémii podľahlo viac ako 184.000. Počas pandémie prišli o prácu dva milióny Peruáncov a takmer tretina ich žije v chudobe.



Peruánski voliči si tiež želajú, aby víťaz volieb ukončil roky politických turbulencií, keď sa v Peru za posledné tri roky vystriedali štyria prezidenti a sedem z posledných desiatich bolo odsúdených alebo vyšetrovaných pre korupciu.