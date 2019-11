Pozorovatelia z OBSE sú sklamaní parlamentnými voľbami v Bielorusku

Minsk 18. novembra (TASR) - Parlamentné voľby v Bielorusku nesplnili medzinárodné normy pre demokratické voľby. Na tlačovej konferencii v Minsku to v pondelok oznámila vedúca misie volebných pozorovateľov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Margareta Soderfeltová.



K rovnakému záveru dospeli aj pozorovatelia vyslaní do Bieloruska Parlamentným zhromaždením Rady Európy (PZ RE).



Voľbám v Bielorusku podľa Soderfeltovej chýbala úcta k demokracii, pričom občanom i kandidátom volieb boli uprené ich základné slobody.



"Zaznamenali sme všeobecné ignorovanie základných slobôd prejavu, zhromažďovania a združovania," uviedla šéfka misie OBSE. Dodala, že pozorovatelia si tiež všimli, že veľký počet kandidátov požiadal o registráciu do volieb, ale úrady ich žiadosť zamietli.



V nedeľňajších voľbách nebol do bieloruského parlamentu zvolený žiadny kandidát opozície. V končiacom parlamente ju reprezentovali dve poslankyne. Práve ony patrili k tým uchádzačom o kandidatúru, ktorých žiadosť o registráciu do volieb ústredná volebná komisia odmietla pre formálne nedostatky na podpisových hárkoch.



"Tieto voľby ukázali úplný nesúlad s demokratickými záväzkami. V štáte, v ktorom sú obmedzené právomoci a nezávislosť parlamentu a sú porušené základné slobody voličov i kandidátov, existuje nebezpečenstvo, že parlamentné voľby sa stanú formalitou," varovala Soderfeltová.



Podľa servera tut.by zástupcovia OBSE opäť dospeli k záveru, že právny rámec Bieloruska nezaručuje demokratické voľby. Vysvetlili, že po posledných voľbách sa v Bielorusku vynaložilo určité úsilie na zmenu volebných právnych predpisov, ale bieloruské orgány nepodnikli žiadne konkrétne kroky.



"Naše predchádzajúce odporúčania týkajúce sa zmeny volebného zákona zostávajú v platnosti. Súvisia so zložením volebných komisií, právami kandidátov a transparentnosťou v procese sčítania hlasov. Včera sme boli svedkami smutného výsledku," dodala Soderfeltová.



Vedúci pozorovateľskej misie PZ RE David Blencathra podľa tut.by upozornil, že vo voľbách nejde len o účasť voličov. Pripustil, že Bielorusko má právo vybrať si politický a volebný systém, ale súčasne zdôraznil, že "Európa očakáva, že (Bielorusko) bude dodržiavať medzinárodné normy".



"Sme sklamaní, že Bielorusko nesplnilo naše odporúčania, ktoré sme prijali v roku 2016, čím voličov a kandidátov pripravilo o možnosť plne sa zúčastňovať na demokratickom procese," uviedol Blencathra. Dodal, že "Rada Európy je presvedčená, že zmena volebného zákona má zásadný význam pre zabezpečenie stability v Bielorusku z dlhodobého hľadiska".



Voľby monitorovali aj pozorovatelia delegovaní bieloruskými opozičnými stranami a aktivisti, ktorí v nedeľu po zatvorení volebných miestností informovali o mnohých porušeniach zákona o voľbách počas hlasovania i sčítania hlasov.



Hlavným volebným dňom v Bielorusku bola síce nedeľa, ale voliči mali možnosť odovzdať svoj hlas v parlamentných voľbách aj predčasne, a to od 12. novembra.



Európska únia v roku 2016 kontroverzne zrušila väčšinu sankcií, ktoré uvalila na režim Alexandra Lukašenka a ďalších Bielorusov. Stalo sa tak v snahe povzbudiť v Bielorusku pokrok v oblasti ľudských práv.