Pozostalí obetí koronavírusu v Taliansku žiadajú spravodlivosť

Rím 9. júna (TASR) - Príbuzní obetí koronavírusovej pandémie v Taliansku združení v organizácii Noi Denunceremo (Žalujeme) tvrdia, že mnohé obete sú výsledkom nedbalosti a neschopnosti úradov. Túto stredu chcú preto na prokuratúre v severotalianskom meste Bergamo symbolicky podať približne 50 trestných oznámení na neznáme osoby.



"Chceme, aby niekto odstúpil, aby sa niekto ospravedlnil. Očakávame, že niekto prevezme zodpovednosť, niečo, čo doteraz nikto neurobil," povedala v pondelok podľa agentúry DPA pred zahraničnými novinármi Cristina Longhiniová, ktorá v Bergame prišla o svojho otca. "Priveľa pacientov sa do nemocníc dostalo príliš neskoro, čo viedlo k príliš veľkému počtu úmrtí," dodala.



Stefano Fusco, ktorému zomrel 85-ročný starý otec, uviedol, že úrady konali "povrchne a amatérsky". Rodiny z Noi Denunceremo podľa neho nechcú finančnú kompenzáciu, "pretože ani všetko zlato na svete nám nemôže vrátiť to, čo sme stratili". "Nejde o pomstu, ale o spravodlivosť," povedal Fusco s tým, že výčitky nie sú namierené proti konkrétnym jednotlivcom alebo lekárom, ale všeobecne voči zvládaniu krízy.



Provincia Bergamo je epicentrom koronakrízy v Taliansku. Najmä regionálna vláda v Lombardsku bola kritizovaná za to, že neskoro izolovala ohniská epidémie. Tá to však odmieta a tvrdí, že také rozhodnutia mala urobiť centrálna vláda v Ríme. Miestna prokuratúra už vyšetrujú zlyhanie vo viacerých prípadoch, napríklad v domovoch dôchodcov, kde bolo najviac obetí.