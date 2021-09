Pozostalým Slováka, ktorého zrazil v Budapešti mikrobus, ponúknu pomoc

Budapešť 6. septembra (TASR) – Pozostalým občana SR, ktorý v sobotu zahynul pri dopravnej nehode v Budapešti, ponúknu pomoc organizátori 52. medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý sa koná tento týždeň v hlavnom meste Maďarska. Mladého muža, ktorý prechádzal cez prechod pre chodcov na Andrássyho ceste na červenú, zrazil mikrobus organizátorov kongresu.



Podľa spravodajského servera borsonline.hu hovorkyňa organizátorov Tünde Zsuffová vyjadrila ľútosť nad nehodou a dodala, že rodine chcú pomôcť pri vybavovaní úradných záležitostí okolo pohrebu, a to aj prípadne formou finančného príspevku.



Nehoda sa stala pri budove opery, kde sa skupinka mladých ľudí zo Slovenska snažila prejsť cez cestu. Jeden z nich, 30-ročný muž, zrýchlil krok - zrejme chcel byť čo najskôr na druhej strane. Mikrobus prechádzajúci na zelenú však doňho narazil a odhodil ho do vzdialenosti približne 20 metrov. Vodič sa snažil chodcovi vyhnúť, ale zrážke nedokázal zabrániť, napísal borsonline.hu.



Dva záchranárske tímy ani napriek rýchlemu zásahu už mužovi nedokázali pomôcť. Ostatní členovia skupiny zranenia neutrpeli. Okolnosti nehody vyšetruje Budapeštianske veliteľstvo polície (BRFK).



Slovenská triatlonová únia na svojom webe informovala, že išlo o 30-ročného levického triatlonistu Jakuba Mészárosa. V Budapešti bol údajne s partiou členov ŠK Atóm Levice na rozlúčke so slobodou. Podľa webu Slovenskej triatlonovej únie čakala skupinka zo Slovenska na prechode na zelenú, kým cez križovatku prechádzala dlhšia kolóna áut.



„Pravdepodobne po naskočení zelenej sa Jakub pohol cez prechod, ale jedno oneskorené auto kolóny ešte chcelo dobehnúť kolónu...," píše sa na stránke.