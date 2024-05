Pozostatky bulharského kráľa Ferdinanda previezli z Nemecka do Sofie

Sofia 30. mája (TASR) - Z Nemecka do Bulharska boli v stredu repatriované telesné pozostatky Ferdinanda Sasko-Kobursko-Gothajského, ktorý bol prvým bulharským kráľom po piatich storočiach osmanskej nadvlády. Pochované budú vo štvrtok v rodinnej krypte v paláci na predmestí Sofie, informovala agentúra AFP.



Rakvu s pozostatkami Ferdinanda previezlo späť do Bulharska z nemeckého mesta Coburg vojenské lietadlo.



Následne ju priviezli do Vranského paláca na predmestí Sofie, kde sa v prítomnosti kráľovskej rodiny a pozvaných hostí konal pohrebný obrad. Niekdajšiemu panovníkovi sa mohli pokloniť aj bežní občania. Dočasný bulharský premiér Dimitar Glavčev, ani prezident Rumen Radev sa na obrade nezúčastnili.



Rakvu s pozostatkami kráľa uložia do rodinnej krypty vo Vranskom paláci vo štvrtok v rámci súkromného obradu.



Až do svojho do konca rusko-tureckej vojny v roku 1878 bolo Bulharsko vazalom Osmanskej ríše. Princ Ferdinand Sasko-Kobursko-Gothajský mu vládol od roku 1887, v roku 1908 vyhlásil nezávislosť Bulharska a stal sa jeho kráľom.



Ferdinand I. vládol 31 rokov, ale po dvoch prehrách - v druhej balkánskej vojne v roku 1913 a prvej svetovej vojne ako spojenec Nemecka - bol v roku 1918 nútený abdikovať.



Po abdikácii sa už nikdy nemohol vrátiť do Bulharska a až do svojej smrti vo veku 87 rokov v roku 1948 žil v rodinnom sídle v bavorskom Coburgu.



Jeho telesné pozostatky boli uložené v rakve vedľa sarkofágov jeho rodičov v krypte Kostola svätého Augustína a čakali na repatriáciu do Bulharska, čo bolo jeho posledné želanie pred smrťou.