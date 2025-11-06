< sekcia Zahraničie
Pozostatky, ktoré Hamas vydal Izraelu, patria stážistovi z Tanzánie
Autor TASR
Jeruzalem 6. novembra (TASR) - Izrael vo štvrtok oznámil, že telesné pozostatky, ktoré mu palestínske radikálne hnutie Hamas vydalo v stredu v rámci implementácie dohody o prímerí, patria tanzánijskému študentovi Joshuovi Loituovi Mollelovi. Jeho telo previezli do palestínskeho Pásma Gazy 7. októbra 2023, keď zahynul pri vláde palestínskych kománd na juh Izraela, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Mollelove pozostatky sú v poradí 22. odovzdanými Hamasom od 10. októbra, keď začalo platiť prímerie medzi Izraelom a Hamasom. K tomuto dňu Hamas v Pásme Gazy zadržiaval 48 rukojemníkov – 20 živých a 28 mŕtvych. Militanti medzičasom prepustili všetkých preživších a postupne repatriuujú telá. Doteraz vydali pozostatky 19 Izraelčanov, jedného Thajčana, jedného Nepálčana a jedného Tanzánijčana - Mollela.
Mollel mal v čase útoku 21 rokov a v Izraeli bol v rámci poľnohospodárskej stáže.
Ako pripomenula AFP, tanzánijská vláda už v decembri 2023 oznámila, že Mollel bol zabitý pri útoku 7. októbra a jeho telo bolo prevezené do Pásma Gazy. Jeho otec Loitu Mollel v októbri 2023 pre AFP uviedol, že jeho syn žil v kibuci Nahal Oz neďaleko hraníc Izraela s Pásmom Gazy. Do Izraela odcestoval v septembri 2023, aby tam po skončení štúdia absolvoval stáž.
Pri útoku palestínskych kománd na juh Izraela bol zabitý aj ďalší stážista, zatiaľ čo tretí prežil.
Izrael viní Hamas, že brzdí návrat tiel zosnulých rukojemníkov. Palestínske hnutie sa bráni, že tento proces je pomalý, pretože mnohé telá sú pod troskami budov zničených pri bombardovaní Pásma Gazy izraelskou armádou. Aj preto Hamas opakovane vyzval mediátorov a Červený kríž, aby mu poskytli potrebné vybavenie a personál na vyzdvihnutie tiel.
