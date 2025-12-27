< sekcia Zahraničie
Pozostatky líbyjského generála budú repatriované do Líbye
Muhammad Alí Ahmad al-Haddad, štyria jeho poradcovia a traja členovia posádky zahynuli pri nehode lietadla.
Autor TASR
Istanbul 27. decembra (TASR) - Pozostatky náčelníka líbyjského generálneho štábu Muhammada Alího Ahmada al-Haddada a jeho poradcov, ktorí zahynuli pri leteckej nehode neďaleko Ankary, budú v sobotu repatriované, oznámilo turecké ministerstvo obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Muhammad Alí Ahmad al-Haddad, štyria jeho poradcovia a traja členovia posádky zahynuli pri nehode lietadla, ktoré sa zrútilo v utorok menej ako štyridsať minút po štarte. Turecký minister obrany Yasar Guler si uctil ich pamiatku krátkou ceremóniou na leteckej základni Mürted neďaleko Ankary, uviedlo ministerstvo na platforme X.
Čierna skrinka lietadla sa našla na poľnohospodárskej pôde neďaleko miesta havárie. Turecké úrady vyhlásili, že lietadlo malo poruchu elektrického systému, no dodali, že vyšetrovanie príčiny havárie povedie „neutrálna krajina“, pravdepodobne Nemecko.
Francúzsky diplomatický zdroj uviedol, že medzi členmi posádky sa nachádzali dvaja francúzski štátni príslušníci. Lietadlo si prenajímala maltská spoločnosť Harmony Jets, ktorá má svoju flotilu v Lyone vo Francúzsku.
Líbyjská vláda uznaná OSN so sídlom v Tripolise na západe krajiny i samostatná vláda podporovaná Ruskom v Benghází na východe vyhlásili trojdňový štátny smútok. Agentúra AFP pripomína, že ide o ojedinelý prejav jednoty. Líbya je politicky rozdelená od zvrhnutia Muammara Kaddáfího v roku 2011.
