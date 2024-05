Pozostatky vojakov padlých na Cypre počas invázie vrátili rodinám

Nikózia 31. mája (TASR) - Pozostatky nedávno identifikovaných gréckych vojakov, ktorí zhruba pred polstoročím bojovali na Cypre proti invázii tureckých jednotiek, boli vo štvrtok navrátené ich rodinám. TASR informuje podľa agentúry AP.



Na pohrebnom obrane za 15 gréckych vojakov v cyperskom hlavnom meste Nikózia sa zúčastnil aj tamojší prezident Nikos Christodulides. Rakvy s pozostatkami vojakov boli zavinuté do gréckych vlajok.



Cyperský prezident pri tejto príležitosti uviedol, že je to to najmenej, čo môže štát urobiť pre uctenie si pamiatky tých, ktorí v bojoch zomreli.



Pozostatky ôsmich vojakov budú prevezené späť do Grécka, kým rodiny šiestich sa rozhodli o ich umiestnení do masového hrobu v cyperskom hlavnom meste, ktorý je zároveň najdôležitejším pamätníkom tejto vojny v krajine. V prípade jedného z padlých vojakov sa nepodarilo nájsť žiadnych rodinných príslušníkov, uviedli grécke štátne médiá.



Turecko vojensky napadlo Cyprus v júli 1974 - týždeň po tom, čo prívrženci únie s Gréckom uskutočnili prevrat podporovaný gréckou juntou, ktorá bola v tom čase pri moci.



Invázia vyústila do etnického rozkolu na Cypre. Cyperskí Turci neskôr na severe tohto ostrova vyhlásili nezávislosť, ktorú však oficiálne uznáva len Turecko. Ankara má na odštiepeneckom severe stále viac než 35.000 svojich vojakov.



Z vyše 2000 ľudí, ktorí zmizli v roku 1974 a v predchádzajúcom desaťročí počas etnického násilia, boli identifikované a rodinám vrátené pozostatky 1033 z nich - od začiatku pátrania pod vedením OSN v roku 2006.



Dovedna 769 cyperských Grékov a 200 cyperských Turkov je stále nezvestných, pričom veľkú výzvu predstavuje predovšetkým čas, ktorý od tohto konfliktu už uplynul.