Pozvánku do Trumpovej Rady mieru bude Babiš riešiť so šéfom diplomacie
Babiš dodal, že túto pozvánku bude riešiť s ministrom zahraničných vecí ČR Petrom Macinkom, predsedom strany Motoristi sebe.
Autor TASR
Praha 23. januára (TASR) - Český premiér Andrej Babiš v piatok po skončení mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli potvrdil, že Česká republika dostala pozvánku do tzv. Rady mieru zriadenej americkým prezidentom Donaldom Trumpom. TASR o tom informuje podľa správy portálu iDNES.cz.
Babiš dodal, že túto pozvánku bude riešiť s ministrom zahraničných vecí ČR Petrom Macinkom, predsedom strany Motoristi sebe.
Premiér ČR zároveň uviedol, že Grónsko je nedeliteľnou súčasťou Dánska, čo označil aj za hlavný bod štvrtkového neformálneho summitu EÚ v Bruseli.
Podľa hovorkyne vlády Andreja Babiša Karly Mráčkovej Česko dostalo pozvanie do Rady mieru v stredu. Spresnila, že stanovisko pre vládu pripravuje oddelenie medzinárodných organizácií na ministerstve zahraničných vecí ČR.
Trump do Rady mieru pozval približne 60 krajín, presné zloženie však dosiaľ známe nie je. Okrem iných je medzi nimi Rusko, Čína, Európska komisia, Poľsko či Austrália. Účasť zatiaľ odmietli Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švédsko a Slovinsko.
Podľa Trumpovho plánu pre Gazu má Rada mieru fungovať ako medzinárodný dozorný orgán nad prechodnou palestínskou správou Pásma Gazy počas povojnovej obnovy. Existujú však náznaky, že americká vláda chce výrazne rozšíriť mandát rady aj na oblasti mimo palestínskeho územia, píše agentúra AFP.
