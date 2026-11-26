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PPA vo štvrtok začala vyplácať štátnu pomoc na opatrenie zelená nafta
Pôvodne bola na opatrenie Zelená nafta 2026 vyčlenená suma 26 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vo štvrtok začala vyplácať štátnu pomoc na opatrenie „zelená nafta“, ktorá bola priznaná 3046 poľnohospodárom v celkovej výške 27,62 milióna eur. Rýchle spracovanie žiadostí umožnilo uvoľniť prvé finančné prostriedky už približne šesť týždňov od ukončenia výzvy. Vo štvrtok o tom informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Pôvodne bola na opatrenie Zelená nafta 2026 vyčlenená suma 26 miliónov eur. Rezort pôdohospodárstva zabezpečil dodatočné zdroje, aby mohli byť všetky oprávnené žiadosti podporené v plnej výške. Poľnohospodári tak získajú viac ako 27,6 milióna eur na kompenzáciu časti nákladov spojených so spotrebou pohonných látok pri poľnohospodárskej výrobe. Vyplácanie príspevkov PPA zrealizuje postupne, najneskôr do konca roka 2026.
„Na ministerstve sme ušetrili ďalšie finančné prostriedky, aby sme zelenú naftu dofinancovali do plnej výšky podaných žiadostí. Uvedomujeme si, akým ekonomickým výzvam dnes poľnohospodári čelia. Aj preto považujeme za dôležité zachovať kontinuitu podpory, ktorá im pomáha zvládať náklady spojené s poľnohospodárskou výrobou,“ uviedol minister Richard Takáč (Smer-SD).
Zelená nafta je jednou z foriem štátnej pomoci, a má znižovať náklady poľnohospodárov na pohonné látky spotrebované pri každodennej činnosti. Ide o vrátenie časti spotrebnej dane z minerálnych olejov využívaných v poľnohospodárskej prvovýrobe. Poľnohospodári mohli predkladať žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v termíne od 30. septembra do 14. októbra 2026.
Podpora bola určená poľnohospodárskym prvovýrobcom v rastlinnej aj živočíšnej výrobe. V rastlinnej výrobe sa týkala napríklad pestovateľov ovocia, zeleniny, zemiakov, strukovín, cukrovej repy, liečivých rastlín a viniča. V živočíšnej výrobe boli oprávnenými prijímateľmi chovatelia hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, hydiny a včiel.
PPA súbežne s vyplácaním prvých platieb pokračuje v doručovaní a podpisovaní ďalších zmlúv o poskytnutí štátnej pomoci. Finančné prostriedky vypláca priebežne po podpise zmlúv oboma zmluvnými stranami, ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) a nadobudnutí účinnosti.
Pôvodne bola na opatrenie Zelená nafta 2026 vyčlenená suma 26 miliónov eur. Rezort pôdohospodárstva zabezpečil dodatočné zdroje, aby mohli byť všetky oprávnené žiadosti podporené v plnej výške. Poľnohospodári tak získajú viac ako 27,6 milióna eur na kompenzáciu časti nákladov spojených so spotrebou pohonných látok pri poľnohospodárskej výrobe. Vyplácanie príspevkov PPA zrealizuje postupne, najneskôr do konca roka 2026.
„Na ministerstve sme ušetrili ďalšie finančné prostriedky, aby sme zelenú naftu dofinancovali do plnej výšky podaných žiadostí. Uvedomujeme si, akým ekonomickým výzvam dnes poľnohospodári čelia. Aj preto považujeme za dôležité zachovať kontinuitu podpory, ktorá im pomáha zvládať náklady spojené s poľnohospodárskou výrobou,“ uviedol minister Richard Takáč (Smer-SD).
Zelená nafta je jednou z foriem štátnej pomoci, a má znižovať náklady poľnohospodárov na pohonné látky spotrebované pri každodennej činnosti. Ide o vrátenie časti spotrebnej dane z minerálnych olejov využívaných v poľnohospodárskej prvovýrobe. Poľnohospodári mohli predkladať žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v termíne od 30. septembra do 14. októbra 2026.
Podpora bola určená poľnohospodárskym prvovýrobcom v rastlinnej aj živočíšnej výrobe. V rastlinnej výrobe sa týkala napríklad pestovateľov ovocia, zeleniny, zemiakov, strukovín, cukrovej repy, liečivých rastlín a viniča. V živočíšnej výrobe boli oprávnenými prijímateľmi chovatelia hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, hydiny a včiel.
PPA súbežne s vyplácaním prvých platieb pokračuje v doručovaní a podpisovaní ďalších zmlúv o poskytnutí štátnej pomoci. Finančné prostriedky vypláca priebežne po podpise zmlúv oboma zmluvnými stranami, ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) a nadobudnutí účinnosti.