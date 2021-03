Grossi: Práca inšpektorov v Iráne by nemala byť predmetom vyjednávania

Viedeň 1. marca (TASR) - Inšpekcie iránskych jadrových zariadení by nemali byť predmetom vyjednávania, uviedol v pondelok generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi.



Ako pripomína agentúra AFP, Grossiho vyjadrenie prichádza v čase, keď svetové veľmoci premýšľajú nad ďalším postupom v súvislosti s jadrovou dohodou s Iránom z roku 2015.



"Inšpekčná práca MAAE musí byť zachovaná... nemala by byť na rokovacom stole," uviedol Rossi na tlačovom brífingu počas štvrťročného zasadnutia Rady guvernérov tohto dozorného orgánu OSN sídliaceho vo Viedni.



Irán obmedzil 23. februára inšpektorom prístup k svojim jadrovým zariadeniam, pretože USA nezrušili sankcie, ktoré na islamskú republiku uvalil bývalý prezident Donald Trump.



Grossi rozhodnutie Iránu označil ako "obrovskú stratu", inšpekcie však na základe dočasnej dohody uzavretej medzi MAAE a Teheránom pokračujú, hoci v obmedzenej podobe. Na otázku, či môže medzinárodné spoločenstvo uistiť, že iránsky jadrový program je výlučne mierový, Grossi odpovedal, že "zatiaľ je všetko v poriadku".



Podľa dočasnej dohody si Irán ponechá záznamy z kamier MAAE v iránskych jadrových zariadeniach a agentúre ich poskytne, hneď ako Washington vyradí Teherán zo sankčného zoznamu.



Členské štáty EÚ uvažujú, že tento týždeň na zasadnutí Rady guvernérov MAAE predložia návrh rezolúcie, ktorá by odsúdila rozhodnutie islamskej republiky obmedziť inšpekcie. Irán však varoval, že tento krok EÚ by viedol k odstúpeniu Teheránu od dočasnej dohody s dozornou agentúrou.



Podľa zdrojov AFP sa očakáva, že o návrhu rezolúcie, ktorý má aj podporu USA, sa bude hlasovať v piatok.



Grossi sa k možnej kritickej rezolúcii odmietol vyjadriť. "Vyzývam všetkých, aby viedli konštruktívne diskusie a chránili prácu MAAE," ukončil.