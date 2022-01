Pracovná karanténa v Česku sa bude týkať iba úzkeho okruhu profesií

Praha 15. januára (TASR) - Okruh profesií, ktorých by sa mala týkať takzvaná "pracovná karanténa" v Čechách, sa značne zúžil. Podľa ministra zdravotníctva Vlastimila Válka sa táto možnosť sa bude vzťahovať iba na zamestnancov v zdravotníctve a sociálnych službách, píše spravodajský portál iDNES.cz.



"Pôjde o úzku skupinu desiatok alebo stoviek zamestnancov," uviedol minister po piatkovom rokovaní vlády. "V ostatných oblastiach o tom bude vláda diskutovať, ak to bude nutné," dodal.



Česká vláda sa chystá zaviesť pracovnú karanténu v obave z nedostatku pracovníkov v kľúčových profesiách v dôsledku rýchlo sa šíriaceho variantu koronavírusu omikron. Pozitívni zamestnanci budú pracovať, ale za sprísnených bezpečnostných podmienok.



V praxi to bude znamenať, že zamestnávateľ bude môcť poslať zamestnanca do práce i v prípade, že jeho antigénový test bol pozitívny, ak bude nosiť respirátor a nebude mať príznaky covidu. "Musíme počítať s tým, že počet nakazených bude rásť," skonštatoval Válek.



"Je treba nastaviť to tak, aby sme neochromili chod štátu, pokiaľ nastane nejaký prudší nárast prípadov s variantom omikron, a aby sme súčasne zabezpečili zdravie ľudí,“ povedal po zasadnutí vlády premiér Petr Fiala.



Pracovná karanténa bude však podľa ministra vnútra Víta Rakušana platiť iba do momentu, keď bude covid u zamestnanca potvrdený PCR testom.



Nová česká vláda prijala v súvislosti s variantom omikron v piatok aj ďalšie opatrenia, informuje spravodajský server Novinky.cz. V školách sa budú od budúceho týždňa testovať všetci žiaci a zamestnanci raz týždenne antigénovými testami. Pre ostatných zamestnancov platí testovanie dvakrát do týždňa alebo raz za tri až päť dní. V prípade pozitivity testu bude nasledovať overenie PCR testom.



V marci alebo v apríli chce minister zdravotníctva predstaviť systém, ktorý by nastavil pravidelné očkovanie proti covidu podobné každoročnej vakcinácii proti chrípke, dodáva server.