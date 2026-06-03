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VIDEO: Pracovníci ČT a ČRo opäť pohrozili štrajkom

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Na snímke pracovníci Českej televízie pred hlavnou budovou na Kavčích horách oblečení v čiernom na protest proti plánovaným zmenám financovania. Do mikrofónu hovorí šéf odborov Českej televízie Vlastimil Vojtěch. Praha, 3. júna 2026. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Český premiér Andrej Babiš v pondelok avizoval, že s riaditeľmi ČT a ČRo sa stretne budúci týždeň v utorok.

Autor TASR
,aktualizované 
Praha 3. júna (TASR) - Pracovníci Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v stredu opäť protestovali proti plánovanej zmene ich financovania. Pred hlavnou budovou ČT na Kavčích horách sa zišli päť minút pred poludním a oblečení v čiernom, čím chceli dať podľa svojich slov najavo odpor proti avizovaným krokom vlády. Zároveň vyhlásili, že ak s nimi vláda nezačne rokovať, sú pripravení štrajkovať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Vysielať čiernu a ticho nechceme, preto sme dnes vyrazili do ČT a ČRo v čiernom a symbolicky o päť minút 12 odkazujeme: verejnoprávne médiá sme odhodlaní brániť. Nechceme, aby verejnoprávna televízia a rozhlas, ktoré patria vám, občanom, boli priamo závislé od politickej vôle akejkoľvek vlády,“ povedal za iniciatívu Verejnoprávne v ČT moderátor televízie Daniel Stach.



Predseda pražských odborov ČT Vlastimil Vojtěch kritizoval aj poslanecký návrh, ktorý má ambíciu oslobodiť viaceré skupiny od platenia koncesionárskych poplatkov už od júla a mal by tak byť akýmsi prechodným krokom k úplnému zrušeniu poplatkov. Ak by návrh prešiel, ČT by podľa Vojtěcha tento rok prišla približne o 1,4 miliardy korún (58 miliónov eur) a rozhlas asi o pol miliardy (20 miliónov eur). Podotkol, že médiám by hrozila insolvencia.

Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti bola podľa jeho slov „podaná ruka“ k začatiu diskusie, k čomu však nedošlo. "Pán premiér, podaná ruka znamená ponuka na rokovanie. Ale naša podaná ruka nebude trvať dlho. Buď s nami začnete rokovať, alebo budeme musieť použiť všetky kroky, ktoré nám náš právny poriadok umožňuje, aby sme dali najavo, že aj odbory budú brániť ČT, ich zamestnancov a nezávislosť tak, aby táto inštitúcia mohla ďalej pracovať pre našich občanov,“ dodal Vojtěch.

Jan Herget za iniciatívu Verejnoprávne v ČRo dodal, že obe médiá sa chcú naďalej zodpovedať verejnosti, a nie politikom. „Ak by rôzne návrhy ohrozovali nezávislosť a budúcnosť verejnoprávnych médií, ďalším prirodzeným krokom bude štrajk,“ upozornil. Pracovníci ČT následne pred budovou skandovali: „Nebudeme mlčať!“

Český premiér Andrej Babiš v pondelok avizoval, že s riaditeľmi ČT a ČRo sa stretne budúci týždeň v utorok. Zároveň dodal, že keďže vláda z kritizovaného návrhu ministra kultúry, ku ktorému sa zišlo okolo 400 pripomienok, upustila, nie je už dôvod protestovať. Oznámil, že celý zákon sa meniť nebude, zmení sa len financovanie z koncesionárskych poplatkov na príspevok zo štátneho rozpočtu.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová) bub
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