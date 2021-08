Pracovníci EÚ dokončujú v Kábule posledné evakuácie

Kábul/Brusel 26. augusta (TASR) - V afganskej metropole Kábul sa stále nachádza niekoľko pracovníkov Európskej únie (EÚ) - ide o personál nevyhnutný pre dokončenie evakuácií do konca augusta.



Ako pripomína agentúra AP, viaceré členské štáty EÚ uviedli, že ukončujú svoje evakuačné operácie predtým, ako by mal 31. augusta z mesta odísť posledný americký vojak.



Hovorca pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie Peter Stano vo štvrtok informoval, že malý európsky tím "zotrvá na mieste tak dlho, ako bude potrebné na dokončenie evakuačných operácií". Odmietol však poskytnúť bližšie informácie, "pretože pracujú v prostredí, ktoré nie je práve priateľské".



Viac než 400 Afgancov, ktorí spolupracovali s EÚ, už boli spolu so svojimi rodinami z Kábulu evakuovaní, pripomenul Stano s tým, že v meste "je stále niekoľko ľudí, ktorí sa potrebujú a chcú dostať vo". Kvôli bezpečnosti operácie však opäť odmietol poskytnúť detaily.



Hovorca Európskej komisie (EK) Eric Mamer uviedol, že spomínaných 400 Afgancov s rodinami "momentálne presúvajú do členských štátov, ktoré im ponúkli miesto". Tento proces je podľa Mamera "veľmi intenzívny", členské krajiny však "veľmi jasne" uviedli, "že sú ochotné pomôcť" s presídlením týchto osôb.



Afganské militantné hnutie Taliban obsadilo 15. augusta hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Desaťtisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať z tejto stredoázijskej krajiny do zahraničia. Západné krajiny začali s evakuačnými letmi pre svojich diplomatov, občanov a afganských spolupracovníkov, pričom sa naliehavo snažia evakuovať ľudí z krajiny pred 31. augustom.