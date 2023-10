Pracovníci IT financovali podvodnú schému zbrojného programu KĽDR

St. Louis 19. októbra (TASR) - Tisíce IT pracovníkov, ktorí spolupracovali s americkými spoločnosťami, dlhodobo tajne posielali milióny dolárov do Severnej Kórey na financovanie tamojšieho zbrojného programu. S odvolaním na americké úrady o tom vo štvrtok informovala agentúra AP.



V súdnych dokumentoch sa uvádza, že vláda v Pchjongjangu vyslala tisíce kvalifikovaných IT pracovníkov do Číny a Ruska so zámerom oklamať firmy z USA a iných krajín, aby ich zamestnali ako externých zamestnancov pracujúcich na diaľku. Na získanie práce používali falošnú identitu, uviedlo americké ministerstvo spravodlivosti.



Severokórejskí pracovníci každoročne vyprodukovali milióny dolárov v prospech zbrojného programu KĽDR, spresňuje agentúra AP. V niektorých prípadoch sa im dokonca podarilo nabúrať počítačové systémy spoločností, ktoré ich najali a ukradnúť informácie.



Americké úrady v rámci prebiehajúceho vyšetrovania zhabali 1,5 milióna dolárov a 17 domén webových stránok, ktoré využívali severokórejskí IT pracovníci - v rámci podvodnej schémy zameranej voči americkým aj zahraničným podnikom - na obchádzanie sankcií a financovanie rozvoja programu balistických striel vlády KĽDR.



Špeciálny agent FBI Jay Greenberg podotkol, že akákoľvek spoločnosť, ktorá si najala externých IT pracovníkov, s veľkou pravdepodobnosťou zamestnala niekoho, kto sa podieľal na tomto podvodnom systéme.



"Tento systém je taký rozšírený, že spoločnosti musia byť ostražité a overovať si, koho zamestnávajú. FBI minimálne odporúča, aby zamestnávatelia prijali ďalšie proaktívne opatrenia v súvislosti s IT pracovníkmi pracujúcimi na diaľku," dodal Greenberg.



AP píše, že úrady nemenovali spoločnosti, ktoré nevedomky zamestnávali severokórejských pracovníkov, ani kedy sa tieto pochybné praktiky začali vykonávať. IT pracovníci podľa Greenberga využívali viaceré techniky, aby systém pôsobil dôveryhodne - vrátane platenia Američanom, aby mohli využívať ich Wi-Fi internetové pripojenie.