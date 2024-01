Pracovníci OSN pre palestínskych utečencov pravdepodobne uniesli ženu

Jeruzalem/Washington 29. januára (TASR) - Pracovníci agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) sa pravdepodobne podieľali na únose Izraelčanky, prevážali muníciu či telo mŕtveho izraelského vojaka a zapojili sa aj do vlaňajšieho útoku na juhoizraelský kibuc. Vyplýva to z dokumentu americkej vlády, ktorého podrobnosti v pondelok zverejnil portál The Times of Israel, informuje TASR.



V danom dokumente sa nachádzajú mená, pozície a ďalšie údaje o 12 pracovníkoch UNRWA, ktorých táto agentúra prepustila po obvineniach Izraela, že sa vlani 7. októbra zapojili do útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael.



Desiati z nich sú údajne členmi Hamasu a jeden je členom palestínskeho militantného hnutia Islamský džihád. Siedmi boli učitelia, dvaja pracovali v školách UNRWA na rôznych pozíciách. Ďalších troch v dokumente opisujú ako úradníka, sociálneho pracovníka a vedúceho skladu.



V dokumente je tiež konkrétne uvedené, že školský poradca UNRWA z mesta Chán Júnis na juhu Pásma Gazy spolu so svojím synom uniesol z Izraela ženu.



Iný sociálny pracovník tejto agentúry z utečeneckého tábora Nusajrát v strednej časti Pásma Gazy údajne pomáhal pri prevoze tela mŕtveho izraelského vojaka z Gazy, ako aj pri distribúcii munície a koordinácii vozidiel v deň útoku na Izrael.



Ďalší pracovník UNRWA sa podľa dokumentu zapojil do masakru v kibuci, kde zahynulo 97 ľudí. Podľa The Times of Israel ide o kibuc Be'eri, kde sa odohral jeden z najhorších útokov Hamasu.



V dokumente sa zároveň uvádza, že Spojené štáty nedokázali overiť podrobnosti týchto činov či totožnosť obvinených. Dané obvinenia však považujú za dostatočne dôveryhodné a znepokojujúce na to, aby nariadili zastavenie financovania UNRWA.



Podľa informácií izraelskej televízie Channel 13 zároveň dvaja izraelskí rukojemníci po prepustení nezávisle od seba uviedli, že ich v Pásme Gazy zadržiavali práve pracovníci UNRWA.



Jednému z nich údajne dcéra únoscu povedala, že ide o učiteľa UNRWA. Dostával tiež potraviny, na ktorých bolo označenie tejto agentúry OSN a počas zadržiavania v Pásme Gazy ho presúvali práve po zariadeniach UNRWA.



Financovanie UNRWA už dočasne pozastavili Spojené štáty, Austrália, Kanada, Taliansko, Británia, Nemecko, Francúzsko, Fínsko, Švajčiarsko, Rakúsko a Japonsko. Generálny tajomník OSN António Guterres zároveň prisľúbil rýchle a nezávislé vyšetrovanie.