Pracovníci UK kritizujú vedenie za odmeny, zdôvodnilo ich streľbou

Praha 17. februára (TASR) - Pracovníci, študenti a priaznivci Univerzity Karlovej (UK) v Prahe kritizovali vedenie školy za odmeny, ktoré vedúci pracovníci dostali v minulom roku. Odmeny boli podľa nich nespravodlivo vysoké a ich zdôvodnenie streľbou na Filozofickej fakulte UK považujú za nemorálne a cynické. Uviedli to v otvorenom liste, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Autori listu reagovali na zistenia servera iDNES.cz, ktorý o vysokých odmenách na UK ako prvý informoval. Podľa servera rektorka UK Milena Králíčková dostala k výplate za vlaňajší máj vo výške 175.000 korún (takmer 7000 eur) odmenu 400.000 korún (takmer 16.000 eur) a v novembri dostala 576.000 korún. Pracovníci, študenti a priaznivci univerzity podotkli, že finančné ohodnotenie vedenia školy tak presahuje plat prezidenta.



Za nespravodlivú označili jednak samotnú výšku odmien, ktorá je vzhľadom na situáciu vo vysokom školstve podľa nich neadekvátna. "Na mnohých fakultách veľká časť pracovníkov stále nedosahuje ani minimálnu dôstojnú mzdu a bolestivo chýbajú prostriedky na dorovnanie aj tých mierne navýšených taríf, ktorých úprava mala ukončiť predchádzajúce nerovné odmeňovanie za rovnakú prácu," uviedli v liste. Podfinancovanie sa podľa nich prejavuje aj v zlučovaní katedier, zatváraní odborov či nízkych štipendiách pre doktorandov.



Ako druhú nespravodlivosť vnímajú argumentáciu udelenia odmien z úst hovorkyne UK Lucie Přívětivej, ktorá ich zdôvodnila "bezprecedentnou a mimoriadnou situáciou, ktorej UK čelila a ktorú členovia kolégia rektorky v roku 2024 riešili". Podľa signatárov je neprijateľné, aby diskusiu o odmenách vedenie odmietalo s odvolaním sa na tragickú streľbu na FF UK z decembra 2023. "Vaše vyjadrenie vnímame ako cynický výsmech tým, o ktorých ste sa ešte pred dvomi mesiacmi verejne vyjadrovali s pokorou a bolesťou," zdôraznili.



Autori listu sú presvedčení, že diskusia o odmenách vedenia by mala byť transparentná. Žiadajú, aby UK podrobne zdôvodnila každú odmenu a zverejnila zoznam osôb, ktorým ich udelila.



Otvorený list do pondelkového popoludnia podpísalo viac než 150 pracovníkov univerzity, cez 1000 jej študentov a takmer 500 priaznivcov.



V hlavnej budove Filozofickej fakulty UK v Prahe zastrelil 21. decembra 2023 jej študent 13 ľudí, jedna ďalšia osoba neskôr zomrela v nemocnici. Zranil aj ďalších 25 ľudí a napokon sa zastrelil. Krátko pred masakrom na FF UK zastrelil ten istý mladík v obci Hostouň svojho otca a približne týždeň predtým náhodného muža s dieťaťom v Klánovickom lese na okraji Prahy.



