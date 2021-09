Vyšetrovatelia: Pracovníci WHO sa podieľali na zneužívaní v KDR

Na archívnej snímke z 9. marca 2020 generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: TASR/AP

Ženeva 28. septembra (TASR) - Viac ako 80 humanitárnych pracovníkov vrátane zamestnancov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bolo zapojených do prípadov sexuálneho zneužívania a vykorisťovania v Konžskej demokratickej republike (KDR) v rokoch 2018-20 počas epidémie eboly. V utorok to vo svojej správe uviedla nezávislá vyšetrovacie komisia, informovala agentúra Reuters.Vyšetrovanie začali po tom, ako viaceré média priniesli tento rok správy o sexuálnom zneužívaní žien pracovníkmi WHO a iných charitatívnych organizácií.Vyšetrovacia komisia vo svojej správe uvádza, že približne 21 z 83 páchateľov zneužívania bolo zamestnaných vo WHO. Zneužívanie, ktorého súčasťou je aj deväť prípadov znásilnenia, vykonávali miestni aj medzinárodní zamestnanci WHO." uviedol jeden z členov vyšetrovacej komisie Malick Coulibaly.Riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorí sa zaviazal k nulovej tolerancii sexuálneho zneužívania, uviedol, že čítanie správy je "" a ospravedlnil sa obetiam zneužívania." uviedol.Páchatelia, ktorých totožnosť je známa, majú zakázané v budúcnosti pre WHO pracovať, zatiaľ čo ďalším štyrom páchateľom pracujúcim pre WHO vypovedali pracovnú zmluvu, píše Reuters.Obete, ktoré už boli v rámci misie počas pandémie eboly zamestnané, vypovedali, že na pracovisku čelili sexuálnemu obťažovaniu zo strany mužov na vyšších pozíciách alebo boli nútené mať s mužmi sexuálny styk, aby si prácu udržali. Niektoré ženy tiež vypovedali, že o svoju prácu prišli po tom, ako styk odmietli.Obetiam tiež podľa komisie nebola poskytnutá dostatočná podpora a pomoc v súvislosti s tým, čím si prešli.Konžská vláda rovnako ako aj ďalšie charitatívne organizácie plánujú taktiež tieto incidenty vyšetriť.Minulý rok v júni vláda v Konžskej demokratickej republike (KDR) ohlásila koniec dvojročnej epidémie eboly, ktorá si vyžiadala životy viac ako 2200 ľudí. Išlo o najväčšiu epidémiu tohto ochorenia od roku 1976, keď tam tento vírus prvýkrát identifikovali.