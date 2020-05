Pracovníčku na stanici opľul muž, o dva týždne zomrela na COVID-19

Londýn 12. mája (TASR) - Britská polícia vyšetruje prípad, keď pracovníčka predávajúca cestovné lístky na železnici, ktorú opľul muž so slovami, že má koronavírus, zomrela na ochorenie COVID-19. V utorok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Odborová organizácia TSSA uviedla, že Belly Mujingová pracovala 22. marca na londýnskej stanici Victoria, keď na ňu a jej kolegyňu napľul a zakašľal muž. Obe pracovníčky do niekoľkých dní ochoreli a 47-ročná Mujingová 5. apríla zomrela v londýnskej nemocnici. Mujingovej manžel vyhlásil, že jeho manželka mala pridružené dýchacie problémy, keď ju tri dni pred smrťou prijali do nemocnice.



Odbory dodali, že obe zamestnankyne nahlásili incident svojmu nadriadenému, ale políciu o tom najprv neinformovali. Britská dopravná polícia v utorok oznámila, že prípad teraz vyšetruje.



Britský premiér Boris Johnson označil tento útok za "podlý".