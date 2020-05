Pracovník v továrni nakazil koronavírusom viac ako 500 kolegov

Akkra 11. mája (TASR) - Pracovník v továrni na spracovanie rýb v ghanskom meste Tema nakazil novým koronavírusom 533 kolegov. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na ghanského prezidenta Nanu Akufu-Adda.



Prezident však neposkytol podrobnosti o tom, ako sa nákaza v továrni rozšírila alebo či v nej boli prijaté preventívne opatrenia.



Počet nakazených z továrne pritom predstavuje 11,3 percenta celkového počtu infikovaných v Ghane. Jej pracovníci patria do skupiny okolo 921 Ghančanov, ktorým nákazu diagnostikovali v období siahajúcom do 26. apríla, no o týchto prípadoch začali úrady informovať len prednedávnom. O nákaze v továrni informovali už 8. mája, ale taktiež bez podrobností.



Ghana sa s celkovo 4700 prípadmi stala najpostihnutejšou krajinou západnej Afriky. Podľa prezidenta zomrelo na komplikácie súvisiace s ochorením COVID-19 už 22 ľudí, zatiaľ čo 494 sa vyliečilo. Akufo-Addo dodal, že Ghana v prepočte na milión obyvateľov vykonala doteraz najviac testov v celej Afrike, konkrétne 160.501.



Ghanský prezident zároveň ohlásil predĺženie zákazu verejných zhromaždení do konca mája. Školy a univerzity v krajine zostávajú zatvorené.