Pracovníkov Memorialu v Rusku stíhajú pre možnú rehabilitáciu nacizmu

Moskva/Praha 4. marca (TASR) - Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) začal trestné konanie proti zamestnancom spoločnosti Memorial, ktorí sú podozriví z rehabilitácie nacizmu. Tento čin sa v Rusku trestá odňatím slobody v trvaní do päť rokov.



S odvolaním sa na správu agentúry TASS o tom v sobotu informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), na ktorú sa odvoláva aj agentúra TASR.



Sledkom preveruje podozrenie, že Memorial zaradil na zoznamy represovaných osôb aj ľudí, "ktorí počas Veľkej vlasteneckej vojny (= druhej svetovej vojny) kolaborovali s fašistickými okupantmi". Stíhanie sa začalo proti neznámej osobe z okruhu zamestnancov Memorialu.



Už v januári tohto roku sa objavili informácie, že Sledkom začal pre podozrenie z rehabilitácie nacizmu vyšetrovať predsedu predstavenstva Memorialu Jana Račinského.



RFE/RL pripomenula, že mesiac pred tým - v decembri minulého roka - Račinskij v mene Memorialu v Osle prevzal Nobelovu cenu za mier, ktorá bola súčasne udelená aj väznenému bieloruskému aktivistovi za ľudské práva Alesovi Biaľackéhi a Centru pre občianske slobody z Ukrajiny.



Memorial bol ako medzinárodná historická, vzdelávacia, dobročinná a ľudskoprávna spoločnosť založený v roku 1992 v Moskve na základe združenia Memorial, ktoré vzniklo v roku 1987 a malo mnoho regionálnych organizácií a skupín.



V roku 1989 sa všetky zjednotili do celozväzovej spoločnosti Memorial, pričom jej čestným predsedom sa stal renomovaný vedec a sovietsky disident Andrej Sacharov.



Memorial sa zaoberá najmä skúmaním obdobia represálií, ktoré sa udiali v Sovietskom zväze, a stará sa o zachovanie pamiatky ich obetí.



Na základe rozhodnutia príslušných ruských úradov bola v októbri roku 2016 zaradená do zoznamu zahraničných agentov, pretože je prijímateľom finančnej pomoci zo zahraničia.



Dňa 28. decembra 2021 ruský najvyšší súd rozhodol o likvidácii organizácie Medzinárodný Memorial (v angličtine International Memorial) a o deň neskôr - 29. decembra - moskovský mestský súd vydal podobné rozhodnutie proti centru ľudských práv Memorial. Podnet na ich likvidáciu dala prokuratúra, ktorá konštatovala, že obe organizácie porušili zákon o "zahraničných agentoch".