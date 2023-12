Pracovníkovi Fukušimy našli vo vzorkách z nosa vysokú úroveň radiácie

Tokio 15. decembra (TASR) - Pracovníkovi jadrovej elektrárne Fukušima v Japonsku zistili vo vzorkách odobratých z nosa vysokú úroveň radiácie. Vo štvrtok to uviedla spoločnosť TEPCO, ktorá elektráreň prevádzkuje. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



TEPCO informovalo, že pracovník sa mohol dostať do kontaktu s rádioaktívnym materiálom, keď si v pondelok po skončení práce zložil celotvárovú masku. Neutrpel pri tom žiadne zranenia a pri vyšetrení sa nepreukázala kontaminácia vnútorných orgánov. Celková analýza však bude k dispozícii až na budúci mesiac.



Ide už o druhý podobný incident v priebehu troch mesiacov. Štyria pracovníci Fukušimy boli v októbri vystavení prúdu vody obsahujúcej rádioaktívny materiál, pričom dvoch z nich následne preventívne hospitalizovali. Mladšiemu z nich zistili ožiarenie po celom tele s výnimkou tváre, u staršieho sa zistilo ožiarenie v oblasti žalúdka.



Podľa AFP tieto incidenty poukazujú na nebezpečenstvá, ktorým je Japonsko vystavené, keď z prevádzky vyraďuje elektráreň, ktorú v roku 2011 po zemetrasení zaplavila vlna cunami. V dôsledku toho došlo k najzávažnejšej jadrovej havárii na svete od jadrovej katastrofy v ukrajinskom Černobyli z roku 1986.



TEPCO od konca augusta vypúšťa vyčistenú rádioaktívnu vodu z elektrárne do oceánu. Podľa Japonska je vypúšťanie vody bezpečné a tento názor podporuje aj Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Tento krok však spôsobil kritiku zo strany Číny a Ruska, ktoré v obave o zdravie svojho obyvateľstva zakázali dovoz rýb a morských plodov z Japonska.