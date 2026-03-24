Pracujúci a seniori vo Venezuele žiadajú zvýšenie miezd a dôchodkov
Autor TASR
Caracas 24. marca (TASR) – Stovky robotníkov a dôchodcov vyšli v pondelok do ulíc venezuelskej metropoly Caracas, aby žiadali zvýšenie svojich miezd a dôchodkov, ktoré sú zmrazené už štyri roky a ich reálna hodnota sa znižuje v dôsledku prudkého rastu cien, informovala agentúra AFP.
Mesačná minimálna mzda vo Venezuele sa podľa AFP v súčasnosti rovná približne 28 americkým centom, zatiaľ čo ročný nárast cien presahuje 600 percent.
Posledná zmena minimálnej mzdy sa uskutočnila v roku 2022, keď vtedajší prezident Nicolás Maduro schválil jej zvýšenie na 28 dolárov. Hodnota venezuelskej meny však odvtedy prudko klesla.
V tejto situácii vláda poskytuje poukážky, ktoré podľa účastníkov protestov zvyšujú príjem na približne 150 dolárov mesačne, no to nestačí na nákup základných potravín. Odhady uvádzajú, že priemerná rodina potrebuje na tieto náklady asi 645 dolárov mesačne.
Demonštrantov na ceste k ministerstvu práce zablokovala skupina motocyklistov – podporovateľov Madura a jeho predchodcu Huga Cháveza. Cestu im prerušila aj poriadková polícia.
Odbory požadujú minimálnu mzdu vo výške najmenej 200 dolárov a žiadajú refundáciu z fondu, ktorý bol zriadený po Madurovom zosadení z funkcie Spojenými štátmi.
Podľa odborov fond obsahuje príjmy z predaja ropy, ktoré sprostredkovali Spojené štáty v rámci dohody s dočasnou prezidentkou Delcy Rodríguezovou. Vládna webová stránka uvádza, že vo fonde je 300 miliónov dolárov a rovnaká suma je vyčlenená na zvýšenie minimálnej mzdy.
„Ak boli do fondu zaplatené peniaze z ropy, musia ich použiť na zvýšenie platov,“ povedala odborárska predáčka Griselda Sánchezová.
Ekonómovia však tvrdia, že Venezuela momentálne nie je v pozícii zvýšiť mzdy na požadovanú úroveň.
Prívrženci Madura naďalej naliehajú na zrušenie medzinárodných sankcií voči Venezuele, ktoré podľa nich zhoršujú ekonomické problémy krajiny. „Bez sankcií môžeme lepšie riešiť otázku miezd,“ povedal vplyvný minister vnútra Diosdado Cabello.
