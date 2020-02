Praha bude mať námestie Borisa Nemcova

Praha 24. februára (TASR) - Námestie Pod kaštany, na ktorom je sídlo ruského veľvyslanectva v Prahe, sa premenuje na námestie Borisa Nemcova. Pomenovanie po zavraždenom ruskom opozičnom politikovi v pondelok schválila na návrh primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) rada českého hlavného mesta. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Hřib, ktorého návrh podporujú aj koaliční partneri zo Spojených síl pre Prahu a zoskupenia Praha sebe, už skôr pripomenul, že rozhodnutie nie je náhodným rozmarom. "Vychádzame z dlhodobých podnetov občanov, ale samozrejme tiež z českej ľudskoprávnej tradície, na ktorú by sme nemali zabúdať," uviedol primátor.



Premenovanie sa okrem ambasády nikoho nedotkne, pretože ruské veľvyslanectvo je jedinou adresou na celom námestí. So zmenou názvu už skôr vyslovila súhlas miestopisná komisia magistrátu.



Časť ulice pred ruskou ambasádou pomenoval po Nemcovovi už v roku 2018 Washington. K rovnakému kroku pristúpil neskôr aj litovský Vilnius. Rovnomenné námestie má neďaleko ruského veľvyslanectva aj Kyjev.



Boris Nemcov sa stal obeťou vraždy v noci z 27. na 28. februára 2015 v centre Moskvy, neďaleko kremeľských hradieb a Červeného námestia. Jeho prívrženci sú presvedčení, že vražda súvisí s Nemcovovou politickou činnosťou, kritikou ruského prezidenta Vladimira Putina či zasahovania Ruska do vývoja udalostí na Ukrajine.