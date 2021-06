Praha bude mať nový most cez Vltavu

Praha 18. júna (TASR) - Pražskí mestskí poslanci schválili vo štvrtok výstavbu nového premostenia Vltavy. Dvorecký most spojí štvrte Zlíchov a Podolí, pričom využiť ho budú môcť chodci, cyklisti, električky, autobusy a zložky integrovaného záchranného systému.



Hlavné mesto Českej republiky vypíše tender za 972 miliónov korún (38,1 milióna eur), stavať by sa malo začať budúci rok na jar a most by mal byť hotový o tri roky nato, informoval v piatok webový spravodajský portál Novinky.cz.



Návrh s kubistickými prvkami prinesie zlepšenie dopravy, a to najmä MHD – niektoré spoje nebudú musieť jazdiť Podskalím a cez Palackého most. Priestor pod mostom má byť využitý pre voľnočasové aktivity a kaviareň.



Východné vyústenie mosta bude pri areáli Žluté lázně severne od Jeremenkovej ulice, západné povedie v blízkosti električkovej zastávky Lihovar, kde už vznikla odbočka na most.



Podľa skorších informácií mesta sa dokumentácia ešte rozšíri o trojuholníkové priestranstvo medzi autobusovou zastávkou Lihovar a Strakonickou ulicou, ktoré pôvodný návrh neriešil. Okrem toho bude dokumentácia riešiť vodácku základňu, ktorá je na mieste vyústenia nového mosta v Podolí. Tá bude zbúraná a projektanti dostali za úlohu navrhnúť jej náhradu.



Niektorí pražskí poslanci kritizovali náklady na výstavbu, ako aj to, že po moste nebudú môcť jazdiť autá. S cenou približne jednej miliardy korún pritom mesto počítalo už v roku 2018, keď bol vybraný víťazný návrh.



Zatiaľ posledný pražský most cez Vltavu – Trojský most – bol sprevádzkovaný v októbri 2014. Nahradil Trojský električkový most z roku 1981, ktorého prevádzku ukončili v októbri 2013.



Vlani mesto opravilo novú lávku cez Vltavu v štvrti Troja na mieste tej, ktorá sa zrútila v roku 2017. Magistrát tiež nedávno vypísal tender na stavbu ďalšej lávky, ktorá má prepájať štvrte Holešovice a Karlín.



Výhľadovo je v pláne aj stavba Rohanského mosta spájajúceho Karlín a Holešovice. Mnohé mosty cez Vltavu sú v zlom stave a mesto ich postupne opravuje, aktuálne Barrandovský most, vysvetľujú Novinky.cz.