Praha chce Banskej Štiavnici poskytnúť finančný dar 170 tisíc eur

Praha 11. apríla (TASR) - Členovia Rady hlavného mesta Prahy schválili v utorok štyri milióny českých korún (približne 170.000 eur) ako finančný dar Banskej Štiavnici. Darovaciu zmluvu ešte musí schváliť mestské zastupiteľstvo. V utorok to uviedol hovorca pražského magistrátu Vít Hofman, informuje spravodajkyňa TASR.



Dar je rozdelený do dvoch častí. Na likvidáciu následkov požiaru sú určené dva milióny korún a ďalšie dva milióny pôjdu na záchranu pamiatok, ktoré sú zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO.



"Čiastka nie je úplne symbolická. Je naopak adekvátna tomu, ako sme pred dvomi rokmi podporili obce na južnej Morave, ktoré poničilo tornádo. Teraz sme tú čiastku zdvojnásobili, pretože si uvedomujeme, že ide o kultúrne pamiatky nevyčísliteľnej hodnoty," uviedol námestník pražského primátora v oblasti kultúry Jiří Pospíšil.



"Dávame tým najavo nielen solidaritu s mestom zničeným požiarom, ale aj záujem o osud historického a kultúrneho dedičstva Banskej Štiavnice, ktorá je podobne ako Praha zapísaná v zozname UNESCO," povedal primátor Prahy Bohuslav Svoboda. Podľa neho by Česi nemali byť ľahostajní voči dianiu v okolitých krajinách. "Aj my bývame za akúkoľvek pomoc v prípade podobných katastrof vďační," dodal.



Požiar v historickom centre Banskej Štiavnice vypukol v sobotu 18. marca v jednej z historických budov. Postupne sa rozšíril a poškodil sedem objektov. Proti ohňu zasahovali desiatky profesionálnych i dobrovoľných hasičov, vojaci a dobrovoľníci. Zhoreli strechy piatich národných kultúrnych pamiatok a poškodené boli aj vzácne maľované renesančné stropy viacerých historických objektov. Bol to najničivejší požiar v modernej histórii mesta.



Pomoc pri obnove už Slovensku prisľúbil český minister kultúry Martin Baxa. Vzácnu mineralogickú zbierku Slovenského banského múzea budú napríklad zachraňovať aj českí experti z pražského Národného múzea.