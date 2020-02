Praha chce premenovať námestie pred ruskou ambasádou

Praha 8. februára (TASR) - Praha plánuje pomenovať námestie Pod kaštany, kde sídli ruské veľvyslanectvo, po zavraždenom ruskom opozičnom politikovi Borisovi Nemcovovi, informoval v piatok spravodajský server Novinky.cz.



"Predpokladám, že by sme o tom hlasovali 24. februára," povedal pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a dodal, že slávnostné odhalenie námestia by chcel stihnúť na výročie Nemcovovej smrti.



Premenovanie v piatok odsúhlasila miestopisná komisia magistrátu, ale musí ho ešte schváliť Rada hlavného mesta Prahy. Primátor je podľa Noviniek presvedčený, že ho koaliční partneri podporia.



Za zmenu sa už vyslovili šéfovia združenia nezávislých kandidátov Praha Sebe (PS) a volebnej koalície Spojené sily pre Prahu.



Piráti, PS a Spojené sily pre Prahu - ktorú tvoria strany TOP 09, STAN a KDU-ČSL - v roku 2018 podpísali koaličnú dohodu. Primátorom sa stal Hřib.



Názov Pod kaštany by sa mal zachovať v pomenovaní priľahlej ulice. Námestia už podľa Nemcova pomenovali aj iné mestá ako napríklad Kyjev, Washington alebo litovská metropola Vilnius.



Boris Nemcov sa stal obeťou vraždy v noci z 27. na 28. februára 2015 v centre Moskvy, neďaleko kremeľských hradieb a Červeného námestia. Jeho prívrženci sú presvedčení, že vražda súvisí s Nemcovovou politickou činnosťou, kritikou ruského prezidenta Vladimira Putina či zasahovania Ruska do vývoja udalostí na Ukrajine.