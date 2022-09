Praha daruje Ukrajine vyradené električky a autobusy

Praha 19. septembra (TASR) - Praha daruje Ukrajine 20 električiek a dva autobusy, ktoré už nepotrebuje vo svojej prevádzke. Príjemcom pomoci je charkovský mestský dopravný podnik. Uviedol to v pondelok Dopravný podnik hlavného mesta Prahy (DPP), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Darovanie vozidiel sprostredkovala kancelária pražského primátora, na ktorého sa so žiadosťou o pomoc obránil starosta Charkova Ihor Terechov.



"Vozy, ktoré už v Prahe nemôžu slúžiť cestujúcim, nájdu potrebné využitie inde. Na Ukrajine bolo mnoho električiek aj autobusov úplne zdevastovaných z dôvodu invázie nezvaného ruského diktátora. Podporujeme tak rekonštrukciu ukrajinských miest, aby sa vojnoví utečenci mohli čo najskôr vrátiť späť do svojich domovov," povedal pražský primátor Zdeněk Hřib.



Námestník primátora Adam Scheinherr doplnil, že Praha podporuje dopravné podniky na Ukrajine dlhodobo. Pred niekoľkými rokmi darovala električky do Mariupola.



Pripravené električky budú podľa DPP slúžiť vo verejnej doprave v Charkove a autobusy v západoukrajinskom meste Chmeľnickyj. Dopravný podnik zdôraznil, že všetky vozidlá sú schopné prevádzky. Električky sa aktuálne nachádzajú v depe Hloubětín. Na Ukrajinu by podľa DPP mali zamieriť v najbližších dňoch či týždňoch.



DPP vozidlá naloží, o prepravu sa postará česká pobočka neziskovej organizácie Človek v ohrození. Tá na Ukrajine poskytuje a distribuuje nielen humanitárnu pomoc, ale pomáha aj s obnovou vo vojnou zasiahnutej krajine.