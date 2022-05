Praha dostala stavebné povolenie na nový most ponad Vltavu

Praha 6. mája (TASR) - Praha dostala stavebné povolenie na výstavbu Dvoreckého mosta, ktorý spojí mestskú štvrť Zlíchov na ľavom brehu Vltavy s Podolím na bravom brehu. TASR správu prevzala v piatok od spravodajského servera Novinky.cz.



Tento most bude určený najmä pre mestskú hromadnú dopravu vrátane električiek, pre chodcov, cyklistov a zložky integrovaného záchranného systému.



Dvorecký most povedie od zastávky Lihovar v Zlíchove na ľavom brehu rieky Vltava k Jeremenkovej ulici na pravej strane tejto rieky.



Cena výstavby by mala byť podľa vlani schváleného tendra 972 miliónov českých korún (viac ako 39,5 milióna eur). Z dôvodu súčasnej situácie na trhu by sa však náklady mohli zvýšiť, dodávajú Novinky.cz. Primátor Prahy Zdeněk Hřib doplnil, že most by mohol byť čiastočne financovaný z európskych fondov.



S výstavbou by sa malo začať ešte tento rok a hotový by mal byť za tri roky.



Hlavné mesto ČR plánuje tento most využiť i pri záverečnej etape rekonštrukcie Barrandovského mosta, ktorého oprava sa začne v polovici mája a je naplánovaná na štyri roky, píšu Novinky.cz.



Pod Dvoreckým mostom by mal vzniknúť priestor na voľnočasové aktivity a kaviareň.