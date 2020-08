Epidemologická situácia v Prahe sa zhoršuje, na semafore je oranžová

Praha 28. augusta (TASR) - Epidemiologická situácia v Prahe sa zhoršuje a tzv. covidovom semafore sa česká metropola ako jediná z celej krajiny dostala na oranžový stupeň, čo znamená začínajúci komunitný prenos nákazy koronavírusom. Na tlačovej konferencii po rokovaní integrovaného centrálneho riadiaceho tímu Chytrej karantény (ICŘT) to v piatok oznámil minister zdravotníctva Adam Vojtěch.



Zásadné nové opatrenia sa však zatiaľ nezavádzajú, ale rúška budú po novom od 1. septembra povinné i na letisku Václava Havla, informoval portál Novinky.cz.



"Do oranžovej farby, teda do vyššieho stupňa rizika, zaraďujme Prahu s tým, že v tomto regióne je riziko na spodnej hrane oranžovej farby. Vyhodnocujeme určitú škálovitosť určitých stupňov, ešte nezavádzame žiadne opatrenia. Iba odporúčame nosenie rúšok na školách a nezavádzame ani žiadne obmedzujúce opatrenia pre obchody a služby," povedal Vojtěch.



Zároveň upozornil Pražanov, ale aj ľudí cestujúcich do hlavného mesta ČR, aby sa čo najviac vyhýbali hromadným akciám, pretože práve tam sa tvoria klastre, teda zhluky prípadov. Nákaza sa najviac šíri v nočných kluboch a na spoločenských akciách.



Minister doplnil, že ak sa situácia vyhrotí, budú sa musieť prijať ďalšie opatrenia typu širšieho nosenia rúšok alebo zatvárania nočných prevádzok, barov a diskoték po polnoci.



Približne u 30 percent nakazených v Prahe sa nedarí zistiť, kde sa infikovali, povedal ďalej Vojtěch. Znovu preto apeloval na verejnosť, aby dodržiavala nariadenie nosiť rúško v mestskej hromadnej doprave. "Nechceme nič také zásadné. Musíme si uvedomiť, že tu nie sme sami, ale máme okolo seba aj ľudí, ktorí sú napríklad po onkologickom ochorení, tí sú ohrození a tiež musia niekam cestovať," vysvetlil na tlačovej konferencii.



Situácia sa zmenila aj v okresoch Kolín, Příbram, Brno-mesto a Žďár nad Sázavou, ktoré sa na semafore zafarbili z bielej na zelenú, čiže je tam určité riziko prenosu nákazy.



Ministerstvo zdravotníctvo už skôr vypracovalo tzv. covidový semafor, ktorý má štyri stupne (farby) a na každý z nich sú naviazané určité opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Vďaka tomu sa nemusia zavádzať obmedzenia v celej krajine, ale iba v určitých oblastiach, pripomenul portál Novinky.cz.