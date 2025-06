Praha láka turistov aj mladé talenty novou hrou Playing Prague

Praha 11. júna (TASR) - Praha si pre turistov, ale aj domácich v rámci tohtoročnej letnej kampane na podporu cestovného ruchu pripravila digitálnu hru Playing Prague. Hráči v nej budujú pražské dominanty a dozvedia sa viac o osobnostiach spojených s českým hlavným mestom. Cieľom je okrem podpory turizmu lákať zahraničné talenty do Prahy a motivovať mladých, aby sem prišli študovať. V stredu to uviedla spoločnosť Prague City Tourism, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Každý level hry je zameraný na inú štvrť a jej obťažnosť postupne rastie. Hráči sa v nej stretnú s osobnosťami ako Mozart, Franz Kafka či Věra Čáslavská a formou zábavnej interakcie sa dozvedia viac o kultúrnom bohatstve mesta. V hre sa objavujú aj tradičné domové znamenia, pražská dlažba či slávne veže.



Hru vytvorilo štúdio Charles Games. „Playing Prague je relaxačná logická hra, v ktorej hráč kombináciami buduje mesto a logicky skladá vzory, ktoré mu otvárajú nové úrovne hry. Každá z nich je venovaná jednej ikonickej pražskej pamiatke. Snažili sme sa zachytiť jedinečnú atmosféru Prahy... zároveň sme chceli hráčom a hráčkam dať možnosť postaviť si tak trochu vlastnú Prahu,“ priblížil spoluzakladateľ štúdia Charles Games Lukáš Kolek.



Vedenie Prahy chce týmto spôsobom českú metropolu ukázať ako otvorené a inšpiratívne mesto, ktoré dokáže zaujať nielen historickými pamiatkami, ale aj moderným prístupom k cestovateľskému zážitku. „Táto digitálna hra prepája zábavu s poznaním a podnecuje hlbší záujem o Prahu, jej príbehy aj kultúrne dedičstvo,“ uviedol námestník pražského primátora pre kultúru a cestovný ruch Jiří Pospíšil.



Hra Playing Prague je na platformách Google Play a App Store dostupná od 11. júna v češtine, angličtine a nemčine zadarmo. Agentúra Prague City Tourism verí, že ňou môže prehĺbiť vzťah turistov, ktorí do Prahy prichádzajú na určitý čas, ale aj domácich k samotnému mestu.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)