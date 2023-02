Praha má po takmer piatich mesiacoch povolebného patu nového primátora

Praha 16. februára (TASR) - Hlavné mesto Česka má takmer päť mesiacov po komunálnych voľbách nového primátora. Stal sa ním Bohuslav Svoboda z koalície SPOLU pre Prahu. Vo štvrtok ho na pokračovaní ustanovujúcej schôdze zvolili členovia pražského zastupiteľstva. Doterajší primátor Zdeněk Hřib bude jeho prvým námestníkom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Vyjednávanie bolo podľa Svobodu náročné, ocenil však konečnú dohodu. "Je to začiatok ďalšieho diela a tvrdej práce. Je to začiatok zmien. Sľubujem, že ja a zvolená koalícia sa okamžite pustíme do práce," vyhlásil po svojom zvolení Svoboda.



Hlasovalo zaňho 50 zo 65 členov zastupiteľstva. "Trúfam si povedať, že viem, čo my Pražania potrebujeme," dodal Svoboda. Spolu s ním má hlavné mesto aj novú radu – 11-členný orgán volený taktiež zastupiteľstvom.



Koaličnú zmluvu podpísali SPOLU pre Prahu, Piráti a hnutie STAN už v stredu. "Ako končiaceho primátora, ktorý previedol Prahu dvoma ťažkými obdobiami, ma teší, že sme sa po všetkých peripetiách dostali k tomuto okamihu," vyhlásil vtedy Zdeněk Hřib.



Svoboda vo štvrtok zdôraznil nevyhnutnosť spolupráce Prahy s celoštátnou vládou. "Nie je to len najväčšie mesto, ale je to hlavné mesto. Je to vizitka celého nášho štátu, sem mieria cudzinci," povedal primátor.



Politik a lekár, ktorý už raz pražským primátorom bol, je zároveň poslancom v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR. Okrem toho má viacero ďalších funkcií, za čo ho najmä Piráti kritizovali. Svoboda v stredu avizoval, že ak sa stane primátorom, nechá si okrem toho len funkciu poslanca. Myslí si, že množstvo práce zvládne a prepojenie funkcií považuje za výhodu.



Víťazné zoskupenie SPOLU pre Prahu malo od začiatku záujem vytvoriť väčšinovú koalíciu na vládnom pôdoryse, čiže s Pirátmi a hnutím STAN. Piráti však uzavreli Alianciu stability so združením Praha sobě, s ktorým vládli v uplynulom funkčnom období. To spôsobilo pat, ktorý sa podarilo odblokovať až návrhom SPOLU, že nebudú mať v rade väčšinu. Práve túto pôvodnú podmienku im Piráti vyčítali.



Komunálne voľby sa v Česku konali v septembri 2022. Praha tak bola posledným mestom v ČR, kde doteraz nemali nové vedenie. Vznik dohody na koalícii trval 146 dní.











