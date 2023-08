Praha nechce byť lacnou destináciou, hotely zdraželi

Praha 10. augusta (TASR) - Praha sa v druhom kvartáli tohto roka priblížila priemernou cenou za hotelovú izbu tradične drahším európskym destináciám. Nárast priemernej ceny za prenocovanie bol v českej metropole vyšší než napríklad vo Viedni či v Berlíne. Tento trend si chce hlavné mesto ČR udržať, pretože sa snaží zbaviť povesti destinácie pre lacné večierky. Uviedla to Klára Janderová z Prague City Tourism, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa dostupných dát zo Smith Travel Research bola v júni priemerná cena za prenajatú izbu v pražskom hoteli 126 eur na noc, vo Viedni a Berlíne to bolo okolo 140 eur. Susedné destinácie, ako Bratislava či Varšava, sa pohybovali na priemernej cene 100 eur za izbu.



"Postupne chceme zmazať z Prahy nálepku lacnej večierkovej destinácie a do budúcna konkurovať ostatným metropolám, ako sú Berlín alebo Viedeň," povedal námestník pražského primátora pre kultúru a cestovný ruch Jiří Pospíšil. Pýtať si za kvalitné služby menej než ostatné destinácie sa podľa neho nevypláca. Okrem toho zdôrazňuje potrebu ďalších investícií do rozvoja turizmu. "Praha nasadila dobrý trend a je potrebné v tom pokračovať," dodal.



Podľa šéfa spoločnosti Prague City Tourism Františka Cipra sa postupná zmena charakteru cestovného ruchu v Prahe vypláca. Vyžaduje si to však podľa jeho slov systematickú a dlhodobú prácu. "Na aktuálnych dátach je táto koncepčná práca vidieť a platí aj to, že Praha stráca nálepku lacnej destinácie," dodal.



Aktuálne dáta Českého štatistického úradu ukazujú, že do Prahy počas prvých šiestich mesiacov roka 2023 prišlo viac než 3,3 milióna turistov. Z toho domácich návštevníkov bolo takmer 780.000. Zo zahraničných cestovateľov ich najviac prišlo z Nemecka, Veľkej Británie, Slovenska, USA a Poľska. Vracajú sa tiež turisti z Ázie, najviac z Južnej Kórey.



