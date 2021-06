Praha nedostane späť časť Stromovky, vláda ČSSR ju Sovietom darovala

Praha 29. júna (TASR) - Česká metropola nemôže dostať od Ruska späť časť pražskej lokality Stromovka. Pozemok bol totiž v roku 1972 na základe rozhodnutia vlády ČSSR prevedený do trvalého užívania vtedajšiemu sovietskemu veľvyslanectvu. Informoval o tom v utorok spravodajský portál Novinky.cz.



Budovy na pozemku teda patria Ruskej federácii, ktorá ich medzičasom riadne odkúpila. Rusko by muselo byť ochotné o vrátení dobrovoľne rokovať, vyplýva z listu českého ministerstva zahraničných vecí adresovaného radnici mestskej časti Praha 7.



V roku 1972 bol predsedom komunistickej československej vlády Lubomír Štrougal.



Na vyjednávanie s Ruskom o vrátení časti Stromovky, ktorú Sovieti zabrali v roku 1968 po invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, vyzvalo v apríli českú vládu vedenie Prahy. Magistrát chcel, aby sa rozloha ruskej ambasády vrátila do stavu pred 21. augustom 1968 a aby tam mesto obnovilo verejne prístupnú zeleň.



"Po 53 rokoch by sa mala okupácia časti Stromovky zo strany Ruskej federácie konečne skončiť," uviedol k danej záležitosti starosta Prahy 7 Jan Čižinský.