Praha obnovila priame letecké spojenie so Soulom

Praha 27. marca (TASR) - Letisko Václava Havla v Prahe v pondelok po troch rokoch obnovilo priame spojenie s juhokórejským hlavným mestom Soul. V rámci letného letového poriadku ponúkne cestujúcim 152 destinácií. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa pražského letiska Klára Divíšková, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Každý pondelok, stredu a piatok bude dopravca Korean Air spájať Prahu a juhokórejský Soul. Priame spojenie s Áziou odštartovalo na Letisku Václava Havla Praha inauguračným letom," uviedla Divíšková. Do hlavného mesta Južnej Kórey lietadlo Boeing B777-300ER prepraví až 291 cestujúcich.



Pri slávnostnom spustení pravidelnej linky nový pražský primátor Bohuslav Svoboda zdôraznil, že Praha patrí k pätici európskych destinácií, kde aerolínie Korean Air obnovuje lety. Linka fungovala až do marca 2020, keď jej prevádzku pozastavila pandémia covidu-19.



Podľa ruzyňského letiska nový spoj vďaka prestupným letom zo Soulu výrazne posilní cestovanie do ďalších destinácií v Ázii, napríklad do Thajska, Japonska, Vietnamu či Indonézie.



Riaditeľ agentúry Czechtourism Jan Herget tiež verí, že do Česka sa vrátia kórejskí turisti. "Turisti z Ázie sú pre český cestovný ruch kľúčoví, pretože majú vysokú bonitu. Priemerná denná útrata sa pohybuje okolo 4000 korún (takmer 170 eur)," uviedol Herget.



Letný letový poriadok platí od nedele a ponúka priame lety do 152 destinácií, z toho 11 je nových. Jednou z noviniek je napríklad spoj do taiwanskej metropole Tchaj-pej približne od polovice júla.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)