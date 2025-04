Praha očakáva, že ju počas Veľkej noci navštívi 300.000 turistov

Praha 17. apríla (TASR) - České hlavné mesto očakáva, že počas Veľkej noci môže do Prahy doraziť až 300.000 turistov, z toho asi pätina domácich. Zo zahraničných návštevníkov ide najčastejšie o Nemcov, Britov či Francúzov. Turisti v tomto období podľa spoločnosti Prague City Tourism vyhľadávajú najmä tradičné veľkonočné trhy či kultúrne zážitky, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Veľká noc predstavuje pre Prahu významné obdobie z hľadiska cestovného ruchu, ktoré každoročne do metropoly priťahuje tisíce návštevníkov z Česka aj zo zahraničia. Do Prahy prídu návštevníci z európskych krajín a tuzemska, ale tiež zo vzdialenejších trhov - z USA či Kanady,“ povedal Cipro. Vyšší počet turistov z Kanady podľa neho od júna podporí aj priama letecká linka medzi Prahou a Torontom.



Hlavné mesto očakáva, že ho od apríla do júna navštívi asi 2,2 milióna ľudí, čo by bolo o päť percent viac než vlani. Vo veľkonočnom týždni, ktorý sa začal Kvetnou nedeľnou, Praha očakáva 300.000 návštevníkov. „Medzi najpočetnejších zahraničných hostí tradične patria Nemci, Briti, Francúzi, Taliani a Španieli. Výrazné zastúpenie spoločnosť očakáva tiež od turistov z USA,“ uviedla hovorkyňa Prague City Tourism Klára Janderová.



Turisti podľa nej v Prahe vyhľadávajú najmä tradičné veľkonočné trhy, ktoré sa nachádzajú na viacerých miestach, napríklad na Staromestskom či Václavskom námestí, na Námestí Republiky alebo aj na Námestí mieru. Okrem toho turisti v tomto období často navštevujú pražské veže a vyhľadávajú kultúrne zážitky a gastronómiu.



Vlani počas Veľkej noci navštívilo pražské pamiatky v správe Prague City Tourism takmer 40.000 návštevníkov, podobné čísla spoločnosť očakáva aj tento rok. Medzi najobľúbenejšie patrí Petřínska rozhľadňa, Staromestská radnica a Zrkadlové bludisko na Petříne. V súčasnosti sa na Petřín nedá dostať pozemnou lanovkou zo stanice Újezd, pretože celú trať kompletne rekonštruujú. Otvorená by opäť mala byť až v roku 2026.









(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)