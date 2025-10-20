Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Praha zakáže zdieľané elektrokolobežky, spôsobovali vraj chaos

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Dôvodom zmien je kritika zo strany miestnych a niektorých mestských častí najmä v centre mesta, podľa ktorých parkujúce kolobežky v uliciach prekážajú.

Autor TASR
Praha 20. októbra (TASR) - Praha od januára zakáže prevádzkovanie takzvaných zdieľaných elektrických kolobežiek. Dôvodom je ich dlhoročná kritika zo strany niektorých obyvateľov aj mestských častí. Nový systém regulácie takzvaných zdieľaných dopravných prostriedkov v pondelok schválila Rada hlavného mesta Prahy. Na sociálnej sieti X to uviedol námestník pražského primátora pre dopravu Zdeněk Hřib, informuje spravodajkyňa TASR.

„Zavádzame jasné pravidlá, ktoré vyčistia verejný priestor od neriadenej prevádzky kolobežiek, ktoré sa v centre často používali skôr ako turistická atrakcia než dopravný prostriedok a spôsobovali chaos na chodníkoch aj v peších zónach,“ uviedol Hřib s tým, že kolobežky by z pražských ulíc mali zmiznúť do konca roka.

Stanica ČT24 spresnila, že nový systém bude fungovať na základe zmlúv medzi mestskou Technickou správou komunikácií (TSK) a prevádzkovateľmi služieb vypožičiavania dopravných prostriedkov. Tie bude po novom možné nechávať len na vyhradených miestach, pričom bude platiť, že na nich ľudia budú môcť parkovať len bicykle a elektrické bicykle, nie elektrokolobežky.

Tým podľa niektorých členov Rady prakticky dôjde k znemožneniu ich komerčného poskytovania. V prípade neoprávneného parkovania týchto kolobežiek je TSK pripravená ich z pražských ulíc odstraňovať.

Dôvodom zmien je kritika zo strany miestnych a niektorých mestských častí najmä v centre mesta, podľa ktorých parkujúce kolobežky v uliciach prekážajú a ich užívatelia - predovšetkým turisti - nebezpečnou jazdou ohrozujú chodcov. Po uzavretí zmlúv dostanú prevádzkovatelia elektrokolobežiek lehotu na to, aby ich z ulíc odstránili.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
