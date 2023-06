V Prahe otvorili nové priestory Slovenského inštitútu

Praha 14. júna (TASR) - V centre Prahy sa v stredu otvorili nové priestory Slovenského inštitútu. Pásku v nich prestrihla aj budúca veľvyslankyňa SR v Prahe Ingrid Brocková. Podujatie bolo spojené s inauguračnou výstavou Tri dámy česko-slovenského kostýmu, ktorú uviedol slovenský herec a režisér Martin Huba. Inštitút výstavu pripravil aj pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatnej SR a ČR, informuje pražská spravodajkyňa TASR.



"Slovenský inštitút (v Prahe) považujem za jeden z najdôležitejších v rámci siete slovenských inštitútov vo svete, pretože sa nachádza u našich historicky a kultúrne najbližších susedov," povedala Brocková. Medzi českou a slovenskou kultúrou podľa jej slov neexistujú hranice, čo potvrdzujú mnohé spoločné projekty slovenských a českých umelcov.



Súčasťou diplomatickej misie Slovenska v ČR je podľa Brockovej snaha zaujať aj mladých, ktorí spoločný štát nezažili. Od založenia inštitútu v roku 1994 je jeho prioritou intenzívne sa Česku otvárať, dodala štátna tajomníčka.



Riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe Ľubica Krénová uviedla, že o nový priestor na Hybernskej ulici sa významne zaslúžili bývalí ministri zahraničných vecí SR Ivan Korčok a Rastislav Káčer, ale aj Brocková.



Aktuálna výstava inštitútu predstavuje tvorbu troch slovenských kostýmových výtvarníčok, ktoré v posledných troch desaťročiach pôsobia v slovenskom a českom umeleckom prostredí – Alexandry Gruskovej, Kataríny Hollej a Kataríny Štrbovej Bielikovej. Všetky tri patria podľa Slovenského inštitútu medzi najoceňovanejšie vo svojom odbore.



Ich prácu vyzdvihol aj herec Martin Huba. Predstava ľudí o kostýmových výtvarníčkach je podľa neho zjednodušená. Zdôraznil, že spektrum ich povinností siaha od predstáv a tvorivej činnosti v ateliéri až k remeselným zručnostiam a manuálnej práci. "Špeciálne na týchto troch dievčatách to obdivujem," povedal herec.



Kostýmové výtvarníčky musia byť podľa neho statočné, pretože okrem svojich povinností zápasia aj so samoľúbosťou hercov, vlastnou predstavou režiséra či neschopnosťou mnohých krajčírskych prevádzok. Výstava bude v Slovenskom inštitúte dostupná do 8. augusta.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)