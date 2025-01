Praha plánuje rozvoj železnice, regionálnu dopravu chce dať pod zem

Praha 28. januára (TASR) - Pod hlavnou železničnou stanicou v Prahe by v budúcnosti mala vzniknúť dvojposchodová stanica a v meste ďalšie štyri podzemné zastávky. Regionálna vlaková doprava by sa tak mala úplne presunúť pod zem, zatiaľ čo diaľková zostane na povrchu. V utorok projekt predstavil český minister dopravy Martin Kupka spolu so Správou železníc, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Variant, v rámci ktorého v centre Prahy vzniknú dve tunelové trasy dlhé 10,6 kilometra a päť nových staníc, označil rezort z troch hlavných ako najvhodnejší. Podzemné zastávky sú okrem hlavnej stanice plánované aj na Václavskom a Karlovom námestí, v Karlíne a na Florenci, kde sa nachádza aj hlavná autobusová stanica.



"Tunely sa pretnú v dvoch úrovniach v centrálnej stanici pod hlavnou stanicou. Jeden povedie pod súčasnými podchodmi na nástupište, druhý bude ešte o úroveň nižšie. Obe časti stanice prepojí tunel s eskalátormi," priblížil budúcu podobu pražského železničného uzla český minister dopravy Martin Kupka.



Podľa riaditeľa odboru prípravy stavieb Správy železníc Pavla Paidara bude kapacita tunela 16 vlakov za hodinu v každom smere, čo znamená, že každé tri minúty ním môže prechádzať vlak. "Nové trasy pomôžu oddeliť diaľkovú a regionálnu dopravu. Tým sa udrží komfort cestovania, navyše pri minimálnom vplyve na životné prostredie," sľubuje Paidar. Avizoval, že celkové náklady projektu sú odhadnuté na 185 miliárd korún (približne 7,4 miliardy eur). Stavať by sa malo v rokoch 2035 až 2047.



Schválený zámer bude implementovaný do strategických dopravných plánov, úpravou prejdú aj územné plány. Námestník pražského primátora pre oblasť dopravy Zdeněk Hřib podotkol, že vďaka projektu sa uvoľnia najvyťaženejšie úseky MHD v centre mesta a zároveň sa presunie časť dopravy z ciest na železnicu.





