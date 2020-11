Pražská polícia ukončila nelegálnu párty vyše 100 mladých

Praha 28. novembra (TASR) – Celkovo 119 ľudí, z toho 102 cudzincov a 17 Čechov, objavili v noci na sobotu policajti pri zásahu v priestoroch nočného klubu v centre Prahy. Medzi zadržanými mladými ľuďmi na nelegálnom večierku bolo zrejme aj jeho osem organizátorov, ktorým teraz hrozí pokuta až do výšky troch miliónov českých korún. Informovala o tom v sobotu spravodajská stanica CNN Prima News.



Hovorca polície Jan Daněk zmienenej televízii povedal, že o konaní nelegálnych akcií na tomto mieste tušili už dlhšie. Informáciu však preverovali a až teraz sa potvrdila. Medzi zadržanými mladými účastníkmi bolo zrejme aj osem usporiadateľov nelegálneho podujatia.



„Následky budú v réžii správneho orgánu. Mohlo by sa však jednať o pokutu vo výške až troch miliónov korún," uviedol Daněk.



Policajný zásah sa podľa hovorcu začal v piatok krátko pred polnocou a skončil sa až v sobotu v skorých ranných hodinách, pričom nešlo o ojedinelú raziu. „Raz za čas zaznamenávame otvorený podnik alebo krčmu. Napríklad pred mesiacom sme zasahovali v otvorenej reštaurácii pri Václavskom námestí v Prahe," opísal Daněk.



Organizátori podujatia uvádzali na sociálnej sieti tajné heslo v angličtine, ktorým sa museli účastníci pri vstupe preukázať. Podľa jednej z účastníčok, nikto na podujatí nemal na tvári ochranné rúško.



Policajti pri zásahu zadržali ľudí v klube, ale aj osoby na ulici, ktoré na akciu ešte len smerovali, prípadne z nej odchádzali. Záchranári zase skontrolovali v klube všetkých prítomných, pričom do nemocnice previezli len jednu 22-ročnú účastníčku, a to z dôvodu intoxikácie alkoholom.



Aktuálne sa v ČR riešia dva prípady reštaurácií, ktoré svoje prevádzky otvorili napriek platným epidemiologickým obmedzeniam, pričom ako dôvod uviedli občiansku neposlušnosť, uvádza CNN Prima News. Podľa hovorcu Daňka hrozia ľuďom za takéto konanie nemalé pokuty, pričom vec posudzujú správne orgány.