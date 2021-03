Pražská polícia zasahovala proti demonštrantom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Praha 7. marca (TASR) - Pražská polícia spacifikovala niekoľko osôb na Staromestskom námestí, kde sa okolo 14.00 h zhromaždili demonštranti protestujúci proti vládnym pandemickým opatreniam. Po nútenom ukončení zhromaždenia sa dav niekoľko stoviek ľudí vydal smerom na Petřín. Informoval o tom portál Novinky.cz.Protestujúci za zátarasami na Staromestskom námestí skandovali heslá volajúce po slobode, ochrane demokracie ľudskosti. Kričali heslá ako "", "" či "". Po tom, čo niekoľko demonštrantov prerazilo zátarasy a dostali sa do kontrolovaného priestoru, použili policajti rozbušky a niekoľko osôb na zemi spútali.Keďže mnoho ľudí na podujatí, ktoré zorganizovalo hnutie Chcípl PES, nemali respirátory ani rúška, policajti ich megafónmi upozorňovali, aby rešpektovali vládne nariadenia. Úradník magistrátu hlavného mesta ČR zhromaždenie nakoniec ukončil po tom, čo bol presiahnutý počet účastníkov.Predčasne ukončená bola ešte predtým aj akcia iniciatívy My spoločne na Václavskom námestí, ktorá sa začala okolo 13.00 h a trvala len 12 minút. Po tom, čo medzi demonštrantov vstúpili ťažkoodenci, rozpustil demonštráciu z pódia nezaradený poslanec Lubomír Volný. Ten predtým neúspešne vyzýval ľudí, aby vytvorili živú reťaz.Podmienkou účastí na demonštráciách bolo, že nesmú presiahnuť viac než 100 ľudí, pričom sú povolené maximálne 20-členné skupiny a tiež je nutné dodržiavať minimálne dvojmetrové rozstupy.Polícia obe námestia ešte pred poludním uzavrela a skontrolovala všetkých účastníkov. Hovorca pražskej polície Jan Daněk pre Novinky.cz vysvetlil, že polícia na námestie púšťa len "". "" dodal.V celej Českej republike je s platnosťou od tohtotýždnovej pondelkovej polnoci v dôsledku koronavírusovej epidémie obmedzený pohyb. Platí zákaz ciest ľudí medzi okresmi, s výnimkou dopravy do zamestnania, k lekárovi alebo na úrad. Na cesty k lekárovi či na úrady je potrebné čestné vyhlásenie alebo formulár ministerstva s miestom, časom a cieľom cesty.Na plánovanú demonštráciu na Václavskom námestí sa z moravskosliezskych okresov Karviná a Ostrava vydali v sobotu desiatky ľudí. Polícia však autobusy s nimi na hraniciach okresov zastavila a poslala späť.