Praha prestane prijímať ukrajinských utečencov

Praha 13. júna (TASR) – Krajské asistenčné centrum pre ukrajinských utečencov v pražskej časti Vysočany od stredy zatvoria, prichádzajúcich Ukrajincov budú posielať do iných regiónov. V pondelok to potvrdil primátor Prahy Zdeněk Hřib. TASR informáciu prevzala zo serveru Seznam Zprávy.



"Stane sa tak na základe predchádzajúceho rozhodnutia krízového štábu hlavného mesta Prahy. Na problém preplnenia Prahy upozorňujeme už od marca," povedal primátor. Centrum sa podľa neho zatvorí na dobu neurčitú. Na mieste zostane služba, ktorá Ukrajincov nasmeruje inam.



Hlavné mesto tvrdí, že o ďalších utečencov sa už nedokáže postarať, a preto v centre už nemôžu registrovať nových utečencov. "Chýba premiérom koordinovaný systém presunu utečencov do iných, menej vyťažených oblastí," uviedol dôvod problémov primátor. Ak by sa podarilo vyrovnať zaťaženie medzi jednotlivými krajmi, Praha zváži opätovné otvorenie asistenčného centra.



"V Prahe je až štyrikrát viac utečencov na tisíc miestnych obyvateľov než v iných krajoch," zdôraznil primátor. Kapacity chýbajú v ubytovaní aj v školách či škôlkach, kam by potrebovali matky svoje deti umiestniť, aby sa mohli zamestnať. Niektoré sa už preto vrátili na Ukrajinu.



V piatok má Hřib rokovať o situácii s premiérom Petrom Fialom. Podľa primátora to však nič nezmení na rozhodnutí zatvoriť asistenčné centrum.



Centrum vo Vysočanoch doteraz zaregistrovalo najväčší počet prichádzajúcich utečencov v ČR. Od začiatku vojny je to viac ako 90.000 ľudí. Jeho zatvorenie spôsobí podľa serveru Seznam Zprávy vážny problém v procese prijímania Ukrajincov v Česku.



Hřiba (Piráti) za toto rozhodnutie kritizovali niektorí hejtmani. Predseda Asociácie krajov ČR a hejtman Juhočeského kraja Martin Kuba (ODS) vidí za týmto Hřibovým krokom politické gesto. Ak asistenčné centrum zatvorí Praha, urobí to údajne aj Pardubický kraj.