Praha prišla s vlastnou očkovacou kampaňou

Praha 19. novembra (TASR) - Česká metropola Praha má 311.000 obyvateľov nad 16 rokov, ktorí neboli očkovaní ani neprekonali covid, oznámil v piatok pražský primátor Zdeněk Hřib s odvolaním sa na dáta Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS). Hlavné mesto ČR preto predstavilo novú anticovidovú kampaň.



"Títo ľudia - je to zhruba 28 percent Pražanov - majú teraz desaťkrát vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie a jedenásťkrát vyššiu pravdepodobnosť úmrtia pri nákaze," povedal v piatok primátor, ktorého cituje internetový spravodajský portál Novinky.cz.



V Prahe funguje 39 očkovacích miest s kapacitou 17.500 dávok denne, reálne tam však podajú len osem- až desaťtisíc dávok.



Ďalšie očkovanie poskytujú praktickí lekári a mobilné tímy, ktorých má Praha celkom 12. Všetkých Pražanov, ktorí ešte vakcinovaní nie sú, by podľa Hřiba pri využití plných kapacít bolo možné zaočkovať za 18 dní.



Hřibov námestník Petr Hlubuček dodal, že aj testovacie kapacity v Prahe sú dostatočné. Funguje tam 134 odberových miest, ktoré sú schopné vykonať až 51.000 testov denne.



Konanie tradičných vianočných trhov, za ktorými do českej metropoly cestujú ľudia z celej republiky aj zahraničia, zatiaľ Praha obmedzovať nechce, bude však postupovať podľa aktuálnych vládnych opatrení.



Komplikovanejšia bude organizácia sprievodného programu. Podľa vládnych opatrení by sa naň mal vzťahovať limit 1000 ľudí, ktorí navyše musia preukázať svoju bezinfekčnosť. Pokiaľ sa k organizovaniu programu usporiadateľ odhodlá, bude za dodržiavanie pravidiel zodpovedný.



Primátor tiež apeloval na Pražanov, aby boli ústretoví v spolupráci s hygienikmi a aby im uľahčili prácu.



Mesto tiež predstavilo novú kampaň proti covidu. "Čo sa týka motivácie na očkovanie, vláda zvolila riešenie s trochu zvláštnou kampaňou s drastickými obrázkami. My sme sa rozhodli vydať trochu inou cestou," uviedol Hřib.



Dora Pružincová z agentúry DDB, ktorá kampaň pripravovala, k tomu dodala: "Strachu a strašenia je okolo tejto témy už dosť, takže my sme sa ho rozhodli poňať odľahčeným, pozitívnym spôsobom. Napriek tomu, že to kľúčové oznámenie je myslené veľmi vážne."



Kampaň, ktorá má ľudí motivovať na očkovanie a dodržiavanie ochranných opatrení, je postavená na "prevracaní" vianočných aktivít a tradícií. Medzi sloganmi sú napr. "Vianoce. Silvester. Nový lock", "Pohoda. Pokoj. Vírus" či "Gašpar, Melichar, Pí-sí-ár". Vizuály sa objavia na plochách mestského mobiliára a spoty v rozhlase.



Tento týždeň testy v Prahe odhalili 11.000 prípadov covidu, čo je približne o 40 percent viac ako v predchádzajúcom týždni. Voľná kapacita v nemocniciach je aktuálne 13 percent štandardných lôžok s kyslíkom (celkom 426).



Lôžka na infekčných oddeleniach s možnosťou umelej pľúcnej ventilácie sú zaplnené. Na iných oddeleniach je voľných iba deväť percent lôžok s umelou pľúcnou ventiláciou (celkom 47).